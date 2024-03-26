Juego de Voces: Joss Álvarez será parte del equipo de los 'Herederos'
El hijo de Isabel Lascurain se presentará por primera vez en un concurso de este tipo y, además, se enfrentará a su talentosa mamá. No te pierdas Juego de Voces, los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.
José Manuel Álvarez Lascurain, conocido cómo Joss Álvarez, nació el 7 de enero del 2002, en la Ciudad de México. Este joven talentoso demostrará que nunca se ha aplicado mejor el refrán 'De tal palo tan astilla', eslogan de Juego de Voces, el nuevo concurso de Univision.
Joss es hijo de la cantante y conductora de Isabel Lascurain y del empresario José Manuel Álvarez Diaz.
Desde pequeño se vio interesado por el mundo de la música, a los dos años cantó el intro del tema '¿Cómo te va mi amor?' del disco 'Por eso… Gracias' de Pandora. A los cinco años le pidió a su mamá Isabel cantar en uno de sus conciertos frente a más de 5 mil personas. A partir de ahí, inició su aprendizaje musical comenzando a tocar el xilófono, y posteriormente, la guitarra, el piano y la batería.
A los 17 años comenzó cantando en sus redes sociales, donde destacó y generó audiencia por sus 'covers' en la plataforma de Instagram y TikTok.
En 2018 se fue a estudiar un año a Canadá y formó parte del coro oficial de 'Windsor Secondary School'.
Actualmente se encuentra promocionando su primer sencillo “Toda una vida”, que grabó en 2020 junto al productor Güido Laris.
Joss Álvarez y su mamá Isabel Lascurain participarán en Juego de Voces
Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Joss Álvarez será parte del equipo de los 'Herederos', quienes a su vez se enfrentarán al team de los 'Consagrados', donde se ubicará su mamá Isabel Lascurain.
Ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música. Las estrellas competirán además por una noble causa.
Juego de Voces todos los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.