Juego de Voces: Joss Álvarez será parte del equipo de los 'Herederos'

Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

José Manuel Álvarez Lascurain, conocido cómo Joss Álvarez, nació el 7 de enero del 2002, en la Ciudad de México. Este joven talentoso demostrará que nunca se ha aplicado mejor el refrán 'De tal palo tan astilla', eslogan de Juego de Voces , el nuevo concurso de Univision.

Juego de Voces: Conoce a Joss Álvarez, el hijo de Isabel Lascurain

Joss es hijo de la cantante y conductora de Isabel Lascurain y del empresario José Manuel Álvarez Diaz.

Desde pequeño se vio interesado por el mundo de la música, a los dos años cantó el intro del tema '¿Cómo te va mi amor?' del disco 'Por eso… Gracias' de Pandora. A los cinco años le pidió a su mamá Isabel cantar en uno de sus conciertos frente a más de 5 mil personas. A partir de ahí, inició su aprendizaje musical comenzando a tocar el xilófono, y posteriormente, la guitarra, el piano y la batería.

A los 17 años comenzó cantando en sus redes sociales, donde destacó y generó audiencia por sus 'covers' en la plataforma de Instagram y TikTok.

En 2018 se fue a estudiar un año a Canadá y formó parte del coro oficial de 'Windsor Secondary School'.

Actualmente se encuentra promocionando su primer sencillo “Toda una vida”, que grabó en 2020 junto al productor Güido Laris.

Joss Álvarez y su mamá Isabel Lascurain participarán en Juego de Voces



Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Joss Álvarez será parte del equipo de los 'Herederos', quienes a su vez se enfrentarán al team de los 'Consagrados', donde se ubicará su mamá Isabel Lascurain.

Ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música. Las estrellas competirán además por una noble causa.