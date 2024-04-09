Juego de Voces: ¿Cuál es el premio que entregará el show de canto?

Los ‘Consagrados’ y los ‘Herederos’ son los dos equipos que veremos competir en Juego de Voces , el nuevo ‘game show’ que presentará los retos más divertidos entre cantantes famosos y sus hijos.

PUBLICIDAD

El show inició el 7 de abril y estará conformado por siete episodios, todos conducidos por Angélica Vale y con la participación de grandes figuras de la música y nuevos talentos.

¿Quiénes son los participantes de Juego de Voces?



Los participantes integrarán dos equipos; el primero de ellos el de los ‘Consagrados’ con Alicia Villarreal, Isabel Lascurain, Eduardo Capetillo, Manuel Mijares y Erik Rubín.

El segundo team es el de los ‘Herederos’ y estará compuesto por los hijos de los cantantes famosos: Melenie Carmona, Joss Álvarez, Eduardo Capetillo Gaytán, Lucerito Mijares y Mía Rubín.

Juego de Voces: ¿Cuál es la dinámica del ‘game show’?



La sana rivalidad entre ‘Consagrados’ y ‘Herederos’ es el motor de esta divertida contienda en la que también veremos emotivos duelos.

Ambos equipos se enfrentarán en distintos juegos donde van a acumular puntos. Al final de la temporada el que tenga más puntos será el campeón de campeones.

Cada equipo tendrá un capitán, que irá cambiando cada domingo, y también en cada programa representarán a una fundación o causa social .

Los famosos pondrán a prueba su calidad interpretativa, su voz y hasta conocimientos musicales, además de que sumarán puntos por cada desafío superado. Realizarán divertidos retos, musicales con invitados sorpresa, hasta duetos virtuales con grandes artistas.

¿Cuál es el premio que se llevará el ganador de Juego de Voces?



En este ‘game show’ los ‘Consagrados’ y los ‘Herederos’ competirán por diferentes causas, pero solo una será la ganadora de la temporada.

PUBLICIDAD

El ganador se definirá por los puntos acumulados durante la temporada en los diferentes retos. El responsable de decidir quién es el triunfador de cada dinámica es el público en el foro de televisión, quien emitirá su voto.

El equipo y fundación o causa social con más puntos será la ganadora y recibirá 50 mil dólares como premio.

Diviértete con las ocurrencias de estos famosos y sus hijos cada domingo a las 7P/6C por Univision.