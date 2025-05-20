TV SHOWS
TV SHOWS
Juego de Voces

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Tras su exitoso paso por Juego de Voces 2025, Lucerito Mijares se prepara para celebrar más hitos en su carrera. Esto es lo que prevé para su futuro.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de Juego de Voces en ViX, el mejor servicio de streaming.

Por:
Univision
Video Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Lucerito Mijares fue una de las participantes de Juego de Voces 2025. La joven de 20 años formó parte del equipo de las Estrellas. Si bien, no se llevaron el trofeo, su participación en el programa fue muy aplaudida, pues no solo dejó ver su gran talento vocal, también la buena relación con sus padres, con las Leyendas y, por supuesto, con su propio equipo.

Gracias a esto, ‘La beba’, como le dicen sus padres de cariño, se hizo de aún más fans, quienes esperan con ansias los siguientes pasos de su carrera.

PUBLICIDAD

Lucerito Mijares presentará su primer álbum tras su paso en Juego de Voces 2025

En entrevista exclusiva con la producción del programa, la joven dejó entrever que está abierta a todas las oportunidades laborales que se le presenten, aunque con un mayor énfasis en su carrera musical: “Ojalá venga un disco, ojalá vengan muchas cosas muy buenas”, comentó.

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces
Yuri reveló imágenes del pasado de Emmanuel que subieron la temperatura de Juego de Voces
4:46

Yuri reveló imágenes del pasado de Emmanuel que subieron la temperatura de Juego de Voces

Juego de Voces

Por su parte, su mamá, Lucero, confirmó que “más pronto que tarde viene un disco por ahí, vienen más canciones”.

De momento, no reveló el título o fecha de estreno del disco de Lucerito Mijares, pero sí adelantó que tendrá “un estilo que ella va a generar, a crear”.

Lucerito Mijares en Juego de Voces 2024
Lucerito Mijares en Juego de Voces 2024
Imagen TelevisaUnivision


Dicho material sería el álbum debut de la hija de Lucero y Mijares, quien ya cuenta con algunos sencillos como ‘Encontrarnos de nuevo’, ‘Caponera (Jardinera)’ o ‘Vas a decir que sí’. Este último fue una colaboración con Lalo Capetillo, participante de la primera temporada de Juego de Voces.

Las Estrellas preparan un concierto especial en México

Sumado a su esperado debut en solitario, Lucerito Mijares volverá a compartir escenario con sus compañeros de equipo en Juego de Voces 2025.

Tras la gran final, Alexander Acha adelantó que, junto a Yahir, María León y Lucerito Mijares, preparan un concierto especial para el próximo 7 de agosto en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, de momento, esta presentación especial no tiene nombre ni fechas para la venta de boletos.


Relacionados:
Juego de VocesJuego de Voces 2025Lucero Mijares

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD