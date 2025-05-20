Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Lucerito Mijares fue una de las participantes de Juego de Voces 2025. La joven de 20 años formó parte del equipo de las Estrellas. Si bien, no se llevaron el trofeo, su participación en el programa fue muy aplaudida, pues no solo dejó ver su gran talento vocal, también la buena relación con sus padres, con las Leyendas y, por supuesto, con su propio equipo.

Gracias a esto, ‘La beba’, como le dicen sus padres de cariño, se hizo de aún más fans, quienes esperan con ansias los siguientes pasos de su carrera.

Lucerito Mijares presentará su primer álbum tras su paso en Juego de Voces 2025

En entrevista exclusiva con la producción del programa, la joven dejó entrever que está abierta a todas las oportunidades laborales que se le presenten, aunque con un mayor énfasis en su carrera musical: “Ojalá venga un disco, ojalá vengan muchas cosas muy buenas”, comentó.

Por su parte, su mamá, Lucero, confirmó que “más pronto que tarde viene un disco por ahí, vienen más canciones”.

De momento, no reveló el título o fecha de estreno del disco de Lucerito Mijares, pero sí adelantó que tendrá “un estilo que ella va a generar, a crear”.

Lucerito Mijares en Juego de Voces 2024 Imagen TelevisaUnivision



Dicho material sería el álbum debut de la hija de Lucero y Mijares, quien ya cuenta con algunos sencillos como ‘Encontrarnos de nuevo’, ‘Caponera (Jardinera)’ o ‘Vas a decir que sí’. Este último fue una colaboración con Lalo Capetillo, participante de la primera temporada de Juego de Voces.

Las Estrellas preparan un concierto especial en México

Sumado a su esperado debut en solitario, Lucerito Mijares volverá a compartir escenario con sus compañeros de equipo en Juego de Voces 2025.

Tras la gran final, Alexander Acha adelantó que, junto a Yahir, María León y Lucerito Mijares, preparan un concierto especial para el próximo 7 de agosto en el Auditorio Nacional.

Sin embargo, de momento, esta presentación especial no tiene nombre ni fechas para la venta de boletos.