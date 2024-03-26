Juego de Voces: Isabel Lascurain será parte del equipo de los 'Consagrados'

Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

Isabel Lascurain nació el 2 de febrero de 1958 en la Ciudad de México, su carrera ha estada enfocada al canto junto a Pandora, el cual es uno de los grupos pop más queridos de México y con un gran talento. Disfruta de su carisma y chispa en el concurso Juego de Voces de Univision.

Juego de Voces contará con el talento de Isabel Lascurain

PUBLICIDAD



Desde temprana edad mostró interés por la música, formando junto a su hermana Mayte el grupo 'Las Jeans'. Más adelante, se incorporaría su amiga Fernanda Meade formando el grupo 'Treból' con el que se dedicaron a tocar en eventos sociales y grabaron un LP.

A mediados de la década de los '80 firman contrato con EMI Capitol convirtiéndose en Pandora y fueron apadrinadas por el tenor Pedro Vargas. La agrupación destacó rápidamente por su estilo, alcanzando la fama internacional con el éxito '¿Cómo te va mi amor?' canción nominada al Grammy en 1987. En 1992 fueron nuevamente nominadas al Grammy por el álbum '…con Amor Eterno', el cual fue un tributo a Juan Gabriel.

En su discografía original se encuentran 18 álbumes de estudio y cuatro álbumes en vivo. Hoy cuentan con más de 10 millones de copias vendidas y 35 años de trayectoria, consolidándose como el trío femenino con más trayectoria de América Latina.



A lo largo de su carrera, Isabel también ha compartido escenario con artistas de la talla de Luis Miguel, Julie Andrews, Frank Sinatra y John Denver.

Durante 11 años formó parte de las conductoras del programa 'Netas Divinas' y también participó como maestra en el reconocido programa 'Cantando por un sueño'.

Actualmente tiene un podcast llamado 'Abre la caja de…' en Youtube, en el que entrevista a personalidades del mundo del espectáculo. En la música se encuentra realizando el 'Inesperado Tour' junto a la agrupación Flans.

Isabel Lascurain y su hijo Joss Álvarez participarán en Juego de Voces



Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Isabel Lascurain será parte del equipo de los 'Consagrados', quienes a su vez se enfrentarán el team de los 'Herederos' donde se ubicará su hijo Joss Álvarez .

PUBLICIDAD

Ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música. Las estrellas competirán además por una noble causa.