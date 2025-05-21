Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Video El último duelo entre Emmanuel y su hijo Alexander tuvo a un perdedor muy feliz | Juego de Voces

A lo largo de su segunda temporada, Juego de Voces contó con grandes invitados musicales, que compartieron sus ritmos y canciones con Estrellas y Leyendas. La gran final del programa no podía ser diferente, pero en esta ocasión especial, contó con personalidades de otros rubros más allá de la música. Emmanuel, por ejemplo, convocó a un deportista para hacerle dupla.

Emmanuel invitó a Rafa Márquez a la gran final de Juego de Voces 2025

Cuando llegó su turno en el ‘Duelo de compas’, ‘El rey azul’ destapó la sorpresa que guardaba bajo la manga: llamó Rafa Márquez a unírsele en el escenario.

El exfutbolista demostró su maestría con el balón al hacer dominadas mientras la Leyenda entonaba ‘La chica de humo’ e, incluso, se animó a corear algunos versos de la famosa canción.

Emmanuel invitó a Rafa Márquez a la gran final de Juego de Voces 2025. Imagen TelevisaUnivision.



De esta manera, evidenciaron algo que no todos sabían: que Emmanuel y Rafa Márquez son amigos.

Al final de su presentación, el papá de Alexander Acha le regaló una placa conmemorativa al ‘Káiser’.

“Tu historia en el fútbol es inspiración pura. Eres Estrella y Leyenda fuera y dentro del campo, gracias por ser parte de este Juego de Voces”, se leía en el reconocimiento.

Por su parte, el exjugador mencionó que tomar el micrófono para cantar en un escenario es “algo que quizás nunca había hecho, pero gracias a la confianza” de su “amigo Emmanuel”, se atrevió a mostrar al público “otro Rafa Márquez, no a ese Rafa Márquez futbolista”.

¿De dónde se conocen Emmanuel y Rafa Márquez? Así surgió su amistad

Lo cierto es que la relación entre los dos es reciente. En 2022, ambos coincidieron en un reality show que puso a prueba sus habilidades en la cocina y como anfitriones de fiestas. En la competencia también participaron Itatí Cantoral y Faisy.

En una entrevista posterior al programa, Rafa Márquez reveló que “coincidieron mucho en ciertos valores, en ciertas vivencias”. Además, comentó que, al igual que a Itatí y Emmanuel, su “pasión” por su profesión es lo que lo llevó a “conseguir éxitos” en el deporte.