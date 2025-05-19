TV SHOWS
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces 2025 ya llegó a su fin, pero las Estrellas planean un proyecto especial para darle una última probadita de sus talentos y buena dinámica a sus admiradores.

¡El reto está cantado! Disfruta el emocionante duelo generacional de la segunda temporada de Juego de Voces en ViX, el mejor servicio de streaming.

Juego de Voces 2025 reunió los talentos de Lucerito Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha en el equipo de Las Estrellas. Domingo a domingo, el cuarteto se enfrentó con sus voces y pasos de baile a Las Leyendas (Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares).

La buena química entre los colegas se hizo evidente desde el primer capítulo del programa: no fue raro verlos cantar a dueto o con el equipo completo. Sin mencionar que, de vez en cuando, contaban al aire algunas anécdotas de lo que les unía más allá de las grabaciones.

Conforme avanzaron los capítulos, su dinámica nos regaló aún más risas y presentaciones inolvidables.

Juego de Voces

El programa ya llegó a su fin, pero Las Estrellas no se quedan con las ganas de cautivar a sus fans una última vez.

Equipo 'Estrellas' en Juego de Voces 2025.
Equipo 'Estrellas' en Juego de Voces 2025.
Imagen TelevisaUnisivion.

Las Estrellas de Juego de Voces 2025 preparan un concierto especial para sus fans

En el capítulo 6 de Juego de Voces 2025, Angélica Vale dio a conocer que Las Leyendas preparaban un concierto especial llamado ‘Entre Amigos’ y que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes en la capital de México.

Las Estrellas no se quedan atrás y en entrevista exclusiva con el equipo de Juego de Voces, revelaron que trabajan en un proyecto similar.

El 7 de agosto de 2025, Lucero Mijares, Yahir, María León y Alexander Acha darán un concierto en el Auditorio Nacional de México (ubicado en Ciudad de México).

De momento, el evento especial aún no tiene nombre ni se han anunciado las fechas para la venta de boletos, pero Alexander Acha adelantó que “va a estar muy divertido, muy emocionante va a estar muy movido, vamos a bailar, vamos a cantar canciones desgarradoras, canciones del corazón”.


