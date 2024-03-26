Juego de Voces: Eduardo Capetillo será parte del equipo de los 'Consagrados'

Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

Eduardo Capetillo es parte una reconocida dinastía taurina y artística de México. Es reconcido por su talento musical, pero también ha destacado como un actor de telenovelas y series. Prepárate para seguir su desempeño en Juego de Voces , una competencia única entre artistas famosos y sus hijos.

Eduardo es esencialmente un apasionado de la música y el canto lo que demostró desde muy joven cuando participó en el concurso 'Juguemos a cantar'. Posteriormente se integró al icónico grupo musical Timbiriche en el que cantó temas icónicos como 'No seas tan cruel' o 'Todo cambia', entre otros.

Juego de Voces: Así ha sido la carrera de Eduardo Capetillo como cantante y actor

Su carrera pronto se diversificó participando como actor en decenas de telenovelas y protagonizando algunas de las historias más célebres de la televisión mexicana como 'Marimar' junto a Thalía o 'Alcanzar una estrella I y II'.

En estas telenovelas no solo actuó, sino que también generó grandes éxitos musicales como 'La mujer que no soñé', tema que llegó a los primeros lugares de popularidad en Latinoamérica y se convirtió en una pieza relevante del catálogo musical pop en México.

En 1991 lanzó su primer álbum 'Dame una noche'. En 1993, sale su segundo álbum 'Aquí estoy', y más tarde llegó su tercera producción discográfica, 'Piel ajena', en 1995.

En 1994 se casó con Biby Gaytán en una de las bodas más memorables del espectáculo en México, juntos tuvieron cinco hijos y están a punto de cumplir 30 años en uno de los matrimonios más sólidos y queridos del medio del espectáculo.

En 2022 retomó su carrera actoral con la serie 'Donde hubo fuego' para Netflix, donde también actúa su hijo Lalo Capetillo Gaytán.

Eduardo Capetillo se enfrentará a su hijo Eduardo Capetillo Gaytán en Juego de Voces



Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Eduardo Capetillo será parte del equipo de los 'Consagrados', quienes a su vez se enfrentarán el team de los 'Herederos' donde se ubicará su primogénito Eduardo Capetillo Gaytán .

En Juego de Voces ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.