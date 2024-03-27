Juego de Voces: Eduardo Capetillo Gaytán será parte del equipo de los ‘Herederos’
El primogénito del matrimonio Capetillo - Gaytán demostrará su talento para el canto y lo hará enfrente de su papá. No te pierdas Juego de Voces, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.
Nació en la Ciudad de México el 7 de agosto de 1994, es el primer hijo del matrimonio de Bibi Gaytán y Eduardo Capetillo, y está acostumbrado a tratar con la fama. Este año se suma a Juego de Voces donde seguramente tendrá un gran papel como parte del team de los ‘Herederos’.
Eduardo Capetillo Gaytán hará equipo con Melenie Carmona, Lucero Mijares, Joss Álvarez y Mia Rubín, todos hijos de cantantes famosos y con mucho talento que mostrar.
Juego de Voces: Así ha sido la preparación artística de Eduardo Capetillo Gaytán
Uno de sus grandes amores es la guitarra y desde pequeño, gracias a la influencia de sus papás, la música ha sido uno de sus principales intereses.
Aunque su niñez y juventud estuvo más centrada a sus estudios y vida familiar, en los últimos años ha ido incursionando en el medio artístico tanto en el canto como en la actuación, en este último rubro destaca su participación en la serie ‘Donde Hubo Fuego’ en la que también actuó su papá Eduardo Capetillo.
Eduardo Capetillo Gaytán y su papá participarán en Juego de Voces
Para este concurso de canto de Univision, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Eduardo Capetillo Gaytán será parte del equipo de los 'Herederos', quienes a su vez se enfrentarán al team de los 'Consagrados', donde se ubicará su papá Eduardo Capetillo.
Ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música. Las estrellas competirán además por una noble causa y al final habrá un ganador.
Disfruta de Juego de Voces todos los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.