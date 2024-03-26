TV SHOWS
TV SHOWS
juego de voces
Juego de Voces

Juego de Voces: Erik Rubín será parte del equipo de los 'Consagrados'

Cantante, músico, productor y actor mexicano, padre de dos talentosas jóvenes, pero será con su hija Mía Rubín con quien lo veremos enfrentarse en este concurso de canto. No te lo pierdas los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision
Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

Erik Rubín Milanszenko, es un cantante y actor mexicano, nacido el 31 de enero de 1971 en Puebla. Su talento en la música es indiscutible y estamos seguros que nos sorprenderá como participante de los 'Consagrados' en el concurso Juego de Voces de Univision.

Erik Rubín y su trayectoria musical llegarán a Juego de Voces

PUBLICIDAD


Empezó su carrera siendo un niño cuando se integró al famoso grupo musical Timbiriche, formando parte de la alineación original de la banda. Permaneció en esa agrupación por ocho años en los que destacó con algunos sencillos interpretados por él como solista entre los que destacan 'Ámame hasta con los dientes' y 'Princesa Tibetana'.

Al dejar la agrupación comenzó una exitosa carrera como cantante en solitario con el disco 'La casa del amor', el cual obtiene disco de oro por sus altas ventas y del que se desprende el sencillo 'Cuando mueres por alguien', con el cual debutó también como compositor.

Más sobre Juego de Voces

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?
2 mins

Emmanuel y Rafa Márquez revelaron en Juego de Voces 2025 que son amigos: ¿cómo surgió su relación?

Juego de Voces
Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años
1:32

Lucero invitó a Alexis Ayala a la gran final de Juego de Voces 2025: su amistad es de más de 30 años

Juego de Voces
Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación
2 mins

Lucero y Alexis Ayala recordaron los inicios de su amistad en Juego de Voces: hace 36 años comenzó su relación

Juego de Voces
El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces
18 fotos

El beso de Mijares y Yahir, Emmanuel en tanga y grandes invitados: así fue la gran final de Juego de Voces

Juego de Voces
De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces
1:04

De rivales a mejores amigos: Yahir y Mijares hicieron las paces en la final de Juego de Voces

Juego de Voces
Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum
2 mins

Lucerito Mijares encantó en Juego de Voces 2025: lo que se sabe de su primer álbum

Juego de Voces
Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?
2 mins

Alfredo Olivas conquistó el escenario de Juego de Voces y se ganó a Estrellas y Leyendas: ¿con quién cantó?

Juego de Voces
Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?
1 mins

Estrellas revelan sorpresa para sus fans tras el final de Juego de Voces 2025: ¿qué es?

Juego de Voces
Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final
22:22

Juego de Voces 2025: mejores momentos programa 10 - Gran Final

Juego de Voces
¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final
1 mins

¿Quién ganó Juego de Voces 2025? El marcador estuvo reñido hasta la gran final

Juego de Voces

A lo largo de su carrera como cantante alternó trabajos como actor en diferentes telenovelas entre las que destaca 'Alcanzar una estrella II'. Además de haber incursionado en el teatro musical en grandes obras como 'Vaselina', 'Rent' y 'Jesucristo superestrella', por la cual fue reconocido como mejor actor con el premio Heraldo.

Notas Relacionadas

Juego de Voces: ¿De qué trata el nuevo show de Univision?

Juego de Voces: ¿De qué trata el nuevo show de Univision?

Juego de Voces
2 min


A finales de los 90’s el grupo Timbiriche anuncia un reencuentro con los integrantes originales. En esta nueva etapa de la banda, además de cantar Erik colabora como compositor, arreglista y productor musical. Más tarde formó el proyecto musical Sasha Benny y Erik con sus ex compañeros de Timbiriche, logrando también un gran éxito.

En lo personal, estuvo casado por más de 20 años con la conductora Andrea Legarreta con quien tuvo dos hijas: Mía y Nina. Actualmente Erik, además de crear y producir el show 'Cumbia Machine Tour', sigue produciendo, componiendo y cantando sus propios proyectos y los de su hija Mía.

PUBLICIDAD

Erik Rubín y su hija Mía serán parte de Juego de Voces


Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Erik Rubín será parte del equipo de los 'Consagrados', quienes a su vez se enfrentarán el team de los 'Herederos' donde se ubicará su primogénita Mía Rubín.

En Juego de Voces ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.

Disfruta de este concurso de canto todos los domingos, a partir del 7 de abril, a las 7P/6C por Univision.

Relacionados:
Juego de VocesErik RubínMia Rubín Legarreta

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX