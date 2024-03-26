Juego de Voces: Erik Rubín será parte del equipo de los 'Consagrados'

Video Juego de Voces: Famosos artistas se enfrentarán a sus hijos en este concurso de canto

Erik Rubín Milanszenko, es un cantante y actor mexicano, nacido el 31 de enero de 1971 en Puebla. Su talento en la música es indiscutible y estamos seguros que nos sorprenderá como participante de los 'Consagrados' en el concurso Juego de Voces de Univision.

Erik Rubín y su trayectoria musical llegarán a Juego de Voces

Empezó su carrera siendo un niño cuando se integró al famoso grupo musical Timbiriche, formando parte de la alineación original de la banda. Permaneció en esa agrupación por ocho años en los que destacó con algunos sencillos interpretados por él como solista entre los que destacan 'Ámame hasta con los dientes' y 'Princesa Tibetana'.

Al dejar la agrupación comenzó una exitosa carrera como cantante en solitario con el disco 'La casa del amor', el cual obtiene disco de oro por sus altas ventas y del que se desprende el sencillo 'Cuando mueres por alguien', con el cual debutó también como compositor.

A lo largo de su carrera como cantante alternó trabajos como actor en diferentes telenovelas entre las que destaca 'Alcanzar una estrella II'. Además de haber incursionado en el teatro musical en grandes obras como 'Vaselina', 'Rent' y 'Jesucristo superestrella', por la cual fue reconocido como mejor actor con el premio Heraldo.



A finales de los 90’s el grupo Timbiriche anuncia un reencuentro con los integrantes originales. En esta nueva etapa de la banda, además de cantar Erik colabora como compositor, arreglista y productor musical. Más tarde formó el proyecto musical Sasha Benny y Erik con sus ex compañeros de Timbiriche, logrando también un gran éxito.

En lo personal, estuvo casado por más de 20 años con la conductora Andrea Legarreta con quien tuvo dos hijas: Mía y Nina. Actualmente Erik, además de crear y producir el show 'Cumbia Machine Tour', sigue produciendo, componiendo y cantando sus propios proyectos y los de su hija Mía.

Erik Rubín y su hija Mía serán parte de Juego de Voces



Para este concurso de canto, donde veremos a artistas famosos y sus hijos competir entre ellos, Erik Rubín será parte del equipo de los 'Consagrados', quienes a su vez se enfrentarán el team de los 'Herederos' donde se ubicará su primogénita Mía Rubín .

En Juego de Voces ambos equipos se enfrentarán a una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades musicales a través de divertidas dinámicas de canto, juegos y mucha música.