Es falso que ese video muestre vehículos blindados “camino a Los Ángeles” en el contexto de las protestas por las redadas migratorias: es una grabación vieja

En esa grabación no se puede determinar hacia dónde son transportados esos carros militares.

Ese video circula en internet al menos desde abril de 2025

Habrá “mucha redada para Los Ángeles, muchos apresamientos y disturbio [ sic]”, se lee en la descripción del video publicado en TikTok el 9 de junio de 2025 y de 51 segundos de duración, en el que se ve un campo y un tren en tránsito, con decenas de vehículos militares encima. Una persona con acento mexicano dice: “Ya valió madres , mi raza …agárrate, hijo de la c*$%ngada …”; sin mencionar hacia dónde se dirige el tren. En letras blancas superpuestas al video se lee, también: “Unos 2mil [ sic] vehículos blindados, equipados con armas integradas, llenos de soldados, van camino a Los Ángeles”.

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, a partir de una captura de pantalla del video de TikTok, nos refirió, entre muchos resultados, a una publicación en Instagram, del 5 de abril de 2025, con la descripción en inglés: “México, seguridad fronteriza”. Es el mismo tren, el mismo campo, los mismos enfoques y la voz masculina con acento mexicano mencionando a “la raza” y a la “c*$%ngada”. En letras superpuestas se lee: “Mexico City - Mexico”.

Un post en Facebook, pero del 2 de abril de 2025, tiene el mismo video que afirman es del contexto de las protestas en Los Ángeles en junio de 2025, pero solamente describiendo que es de un “movimiento inusual en Estados Unidos” y describiendo lo que se ve: “Un tren transportando cientos de vehículos militares a través del país [Estados Unidos]”.

Ninguna de las dos publicaciones determina hacia dónde se dirige el tren ni en qué lugar exactamente fueron grabadas las imágenes, pero lo cierto es que el mismo no es reciente, como para relacionarlo con las protestas migratorias en Los Ángeles.

Ya con el dato de que el video circula en internet al menos desde principios de abril de 2025, hicimos una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, sobre movimientos de vehículos militares estadounidenses en abril de 2025; y no encontramos ni en la sección de videos, ni en la de noticias, la misma grabación que circula en TikTok en junio de 2025 señalando que se trata de autos militares “camino a Los Ángeles”. Lo que sí hay son videos y artículos de medios de comunicación de abril de 2025, y también en la web de la Casa Blanca , que dan cuenta de que en la frontera sur de Estados Unidos se habían estado instalando vehículos militares y movilizando tropas .

Aunque sí ha habido despliegue de la Guardia Nacional, y más recientemente Marines, en Los Ángeles, esa grabación en la que se ve un tren transportando vehículos militares es anterior a la convulsión en California.

Conclusión

Es falso que ese video que circula viralmente en TikTok, en el que se ve un campo, un tren y decenas de vehículos militares sobre él, muestre un movimiento militar camino a Los Ángeles, California, en el contexto de las protestas migratorias en junio de 2025. La grabación está fuera de contexto porque circula en internet, al menos, desde dos meses antes de que se produjeran las redadas y manifestaciones en California. Comprobamos la falsedad de la afirmación, y que no muestra el contexto actual de la situación en Los Ángeles, con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que nos llevó a un par de publicaciones en Facebook e Instagram, con el mismo video, que datan de abril de 2025. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

