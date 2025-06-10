Newsom y las fotos de "guardias nacionales durmiendo en el suelo": esto es lo que sabemos

Gavin Newsom y Donald Trump se han lanzado acusaciones desde el inicio de las protestas en Los Ángeles.

Este lunes 9 de junio el San Francisco Chronicle publicó un artículo titulado “Muy mal preparados: Tropas de la Guardia Nacional durmiendo en el suelo en fotos exclusivas” , ilustrado con unas imágenes, facilitadas por una fuente que pidió el anonimato, que aseguran muestran a decenas de integrantes de la Guardia Nacional, enviados por el presidente Donald Trump a Los Ángeles para enfrentar las protestas por las redadas de ICE en la ciudad, mientras descansaban en el suelo, dentro de un edificio.

“Enviaste a tus tropas aquí sin combustible, comida, agua o un lugar para dormir. Aquí están, obligados a dormir en el suelo, amontonados unos encima de otros. Si alguien está tratando a nuestras tropas irrespetuosamente, eres tú @realDonaldTrump”, es el texto que acompaña a las fotografías compartidas en X por el gobernador de California.

Poco después comenzó a circular en redes sociales la teoría sin fundamentos y el rumor de que las imágenes no fueron tomadas en California, en el contexto de las protestas migratorias tras las redadas, sino en agosto de 2021 en Afganistán .

Esto es lo que sabemos.

No hay rastro de las imágenes antes del 9 de junio de 2025

Las imágenes que usó Newsom son dos: una primera que muestra a decenas de militares con uniformes camuflados acostados de forma desordenada, con unas sillas en el centro de la gráfica, y un recipiente color azul con una letra N en color blanco al fondo a la derecha; la segunda , tiene igualmente militares con sus uniformes camuflados, acostados en el suelo de lo que parece un almacén, con un escáner de rayos X, similar a los de los aeropuertos.

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de las imágenes del San Francisco Chronicle y del gobernador en Google, Yandex y TinEye. En los dos primeros buscadores no hay resultados de las mismas fotos anteriores al 9 de junio de 2025.

En cuanto a TinEye, herramienta que facilita el registro más antiguo que pueda encontrar publicado en Internet de una imagen, tampoco descubrió nada con una antigüedad mayor a un día en ambos casos .

Lo normal cuando una fotografía tiene varios años circulando, como asegurab usuarios en redes sociales , es que pueda encontrarse un registro de la misma. Este no es el caso.

Las fotos que publicó Gavin Newsom fueron tomadas del San Francisco Chronicle, según respondió por correo electrónico a elDetector, la oficina de prensa del gobernador. “Puedo confirmar que proceden del artículo del SF Chronicle”, señalaron.

¿Son tropas en Afganistán 2021? No

Una de las respuestas en el post de Newsom se pregunta por qué “las imágenes son tan granulosas” . A continuación, el usuario de redes sociales facilita una captura de pantalla de lo que parece ser la respuesta de ChatGPT tras analizar los metadatos (información sobre el archivo en cuestión) de una de las fotografías. La imagen, según la respuesta, pertenece a “un conjunto de fotos titulado (en inglés) Evacuación de Afganistán [imagen 1 de 3]” y que muestra “soldados y marines descansando en el suelo del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul”, capital de Afganistán.

Los metadatos, continúa la supuesta respuesta de ChatGPT, “indican que la foto fue tomada el 19 de agosto de 2021 y publicada por primera vez el 22 de agosto de 2021 vía DVIDS”. Y facilita la web donde se encontraría la foto: dvidshub.net .

Son diferentes en que: en ninguna de ellas hay militares acostados. Además, destaca que, a diferencia de las dos imágenes compartidas por Newsom, el equipo de camuflaje de los soldados es marrón, no verde, como el de los militares de las fotos del gobernador demócrata.

En la primera, la que lleva directamente el enlace de la nota de la comunidad de X, aparecen un grupo de soldados de espaldas delante de un alambre de espinas que los separa de lo que puede ser población local. En la segunda, que se puede ver en la misma galería, tomada desde una posición elevada, se aprecia a un grupo de soldados. Uno de ellos parece estar hablando con lo que puede ser una familia local, con el hombre, la mujer, y dos menores. En la tercera se observa a un solo militar, de espaldas, que entrega a un niño lo que podría ser algún tipo de bebida o alimento en una calle llena de basura y escombros en la que también hay otros locales y militares al fondo.

En elDetector revisamos todas las fotografías que hay en esa web entre el 1 y el 31 de agosto de 2021 , tras seleccionar los resultados con las palabras clave, en inglés, “Afganistán evacuación Hamid Karzai” . De las 354 fotos resultantes, no encontramos las dos fotos compartidas por el San Francisco Chronicle y el gobernador Newsom.

Grok sobre sí misma: “No puedo descartar por completo la posibilidad de que haya errores”

Parte del cuestionamiento sobre las fotos que compartió Newsom, es que en redes sociales algunos usuarios afirman que Grok la IA de X , les dijo que las imágenes no son actuales. Shayan Sardarizadeh , reportero de BBC Verify, la unidad de verificación de BBC News, mostró en X, con capturas de pantalla, que Grok da respuestas contradictorias a medida que es preguntada por distintos usuarios.

En una de las respuestas, Grok dice que es Afganistán en 2021; posteriormente que tiene “9 de 10” de seguridad de que son de 2025, y que muestran tropas de la Guardia Nacional en 2025, en Los Ángeles. Esa IA de X finaliza la respuesta con: “No puedo descartar por completo la posibilidad de que haya errores”.

