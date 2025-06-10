Cambiar Ciudad
Newsom y las fotos de "guardias nacionales durmiendo en el suelo": esto es lo que sabemos

Algunos usuarios en redes sociales aseguran, basados en respuestas de herramientas de inteligencia artificial (IA), que las fotos se tomaron en Afganistán en 2021. La oficina de prensa del gobernador de California dijo a elDetector que las imágenes fueron tomadas por Newsom de una nota del San Francisco Chronicle, que a su vez dijo que provienen de una fuente que prefirió el anonimato.

Dayimar Ayala Altuve.
Gavin Newsom y Donald Trump se han lanzado acusaciones desde el inicio de las protestas en Los Ángeles.
Gavin Newsom y Donald Trump se han lanzado acusaciones desde el inicio de las protestas en Los Ángeles.
Este lunes 9 de junio el San Francisco Chronicle publicó un artículo titulado “Muy mal preparados: Tropas de la Guardia Nacional durmiendo en el suelo en fotos exclusivas”, ilustrado con unas imágenes, facilitadas por una fuente que pidió el anonimato, que aseguran muestran a decenas de integrantes de la Guardia Nacional, enviados por el presidente Donald Trump a Los Ángeles para enfrentar las protestas por las redadas de ICE en la ciudad, mientras descansaban en el suelo, dentro de un edificio.

El gobernador de California, Gavin Newsom, se hizo eco de las mismas en su cuenta personal de X (antes Twitter). Newsom criticó el envío de estas tropas no solicitadas y ha demandado al gobierno federal por la decisión de Trump. El presidente defiende que son necesarias para contener las protestas. El gobernador asegura que la situación está controlada y que la llegada de la Guardia Nacional, a la que se le sumaron este martes integrantes de los Marines, solo ayuda a escalar las tensiones.

“Enviaste a tus tropas aquí sin combustible, comida, agua o un lugar para dormir. Aquí están, obligados a dormir en el suelo, amontonados unos encima de otros. Si alguien está tratando a nuestras tropas irrespetuosamente, eres tú @realDonaldTrump”, es el texto que acompaña a las fotografías compartidas en X por el gobernador de California.

Poco después comenzó a circular en redes sociales la teoría sin fundamentos y el rumor de que las imágenes no fueron tomadas en California, en el contexto de las protestas migratorias tras las redadas, sino en agosto de 2021 en Afganistán.

Esto es lo que sabemos.

No hay rastro de las imágenes antes del 9 de junio de 2025

Las imágenes que usó Newsom son dos: una primera que muestra a decenas de militares con uniformes camuflados acostados de forma desordenada, con unas sillas en el centro de la gráfica, y un recipiente color azul con una letra N en color blanco al fondo a la derecha; la segunda, tiene igualmente militares con sus uniformes camuflados, acostados en el suelo de lo que parece un almacén, con un escáner de rayos X, similar a los de los aeropuertos.

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de las imágenes del San Francisco Chronicle y del gobernador en Google, Yandex y TinEye. En los dos primeros buscadores no hay resultados de las mismas fotos anteriores al 9 de junio de 2025.

En cuanto a TinEye, herramienta que facilita el registro más antiguo que pueda encontrar publicado en Internet de una imagen, tampoco descubrió nada con una antigüedad mayor a un día en ambos casos.

Lo normal cuando una fotografía tiene varios años circulando, como asegurab usuarios en redes sociales, es que pueda encontrarse un registro de la misma. Este no es el caso.

Las fotos que publicó Gavin Newsom fueron tomadas del San Francisco Chronicle, según respondió por correo electrónico a elDetector, la oficina de prensa del gobernador. “Puedo confirmar que proceden del artículo del SF Chronicle”, señalaron.

¿Son tropas en Afganistán 2021? No

Una de las respuestas en el post de Newsom se pregunta por qué “las imágenes son tan granulosas”. A continuación, el usuario de redes sociales facilita una captura de pantalla de lo que parece ser la respuesta de ChatGPT tras analizar los metadatos (información sobre el archivo en cuestión) de una de las fotografías. La imagen, según la respuesta, pertenece a “un conjunto de fotos titulado (en inglés) Evacuación de Afganistán [imagen 1 de 3]” y que muestra “soldados y marines descansando en el suelo del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul”, capital de Afganistán.

Los metadatos, continúa la supuesta respuesta de ChatGPT, “indican que la foto fue tomada el 19 de agosto de 2021 y publicada por primera vez el 22 de agosto de 2021 vía DVIDS”. Y facilita la web donde se encontraría la foto: dvidshub.net.

La nota de la comunidad de X que lleva el post de Newsom, para añadir contexto o corregir una desinformación, vienen con el enlace a esa web donde se encontrarían las supuestas fotos originales en su supuesta fecha correcta. Al clicar en uno de ellos nos lleva a un conjunto de instantáneas que fueron tomadas en Afganistán y que llevan el nombre “Evacuación de Afganistán [imagen 1 de 3]”. Sin embargo, ni esta ni las otras dos que aparecen son las compartidas por el gobernador Newsom, que provenían del San Francisco Chronicle.

Son diferentes en que: en ninguna de ellas hay militares acostados. Además, destaca que, a diferencia de las dos imágenes compartidas por Newsom, el equipo de camuflaje de los soldados es marrón, no verde, como el de los militares de las fotos del gobernador demócrata.

En la primera, la que lleva directamente el enlace de la nota de la comunidad de X, aparecen un grupo de soldados de espaldas delante de un alambre de espinas que los separa de lo que puede ser población local. En la segunda, que se puede ver en la misma galería, tomada desde una posición elevada, se aprecia a un grupo de soldados. Uno de ellos parece estar hablando con lo que puede ser una familia local, con el hombre, la mujer, y dos menores. En la tercera se observa a un solo militar, de espaldas, que entrega a un niño lo que podría ser algún tipo de bebida o alimento en una calle llena de basura y escombros en la que también hay otros locales y militares al fondo.

En elDetector revisamos todas las fotografías que hay en esa web entre el 1 y el 31 de agosto de 2021, tras seleccionar los resultados con las palabras clave, en inglés, “Afganistán evacuación Hamid Karzai”. De las 354 fotos resultantes, no encontramos las dos fotos compartidas por el San Francisco Chronicle y el gobernador Newsom.

Grok sobre sí misma: “No puedo descartar por completo la posibilidad de que haya errores”

Parte del cuestionamiento sobre las fotos que compartió Newsom, es que en redes sociales algunos usuarios afirman que Grok la IA de X, les dijo que las imágenes no son actuales. Shayan Sardarizadeh, reportero de BBC Verify, la unidad de verificación de BBC News, mostró en X, con capturas de pantalla, que Grok da respuestas contradictorias a medida que es preguntada por distintos usuarios.

En una de las respuestas, Grok dice que es Afganistán en 2021; posteriormente que tiene “9 de 10” de seguridad de que son de 2025, y que muestran tropas de la Guardia Nacional en 2025, en Los Ángeles. Esa IA de X finaliza la respuesta con: “No puedo descartar por completo la posibilidad de que haya errores”.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

