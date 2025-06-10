Un inmigrante enfermo, una madre con sus hijos: abogados cuestionan "la crueldad como política" en los arrestos de ICE

Calles del centro de Los Ángeles, en California, tienen cuatro días tomadas por fuertes protestas contra los arrestos de agentes de ICE encapuchados a decenas de inmigrantes en sus comunidades. Manifestaciones más pequeñas se han visto también en Chicago, Nueva York y Austin. Con los mismos reclamos, aseguran que se trata de un movimiento por el descontento creciente en contra de los operativos migratorios del gobierno de Donald Trump.

"Queremos enseñar con protestas así, que hay una resistencia que se está creando", dijo desde Illinois al Noticiero Univision Gio Araujo, del Comité de Derechos de los Inmigrantes.

Y la resistencia no es solo con pancartas y eslóganes.

En Nashville, Tennessee, estadounidenses familiares de inmigrantes se han organizado para patrullar las calles en busca de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Graban con sus celulares lo que esté ocurriendo mientras le recuerdan a quienes son arrestados por los agentes federales cuáles son sus derechos, como no firmar ningún documento. También reportan las coordenadas de las detenciones para prevenir a otros. Lo muestra este video:

Video Hijos de inmigrantes patrullan calles en Tennessee y alertan a la comunidad sobre operativos de ICE



En las cortes de San Antonio, en Texas, activistas también graban las detenciones para documentar las irregularidades. Carolina Canizales, del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), dijo a Univision Noticias que los arrestos de familias enteras al salir de las cortes son parte de "una campaña de terror en contra de nuestras comunidades". Condena que con ellos se interrumpen e ignoran los procesos legales en curso ante los jueces de inmigración.

Para ella, estos arrestos están "al borde de no ser legales", pues las familias que cumplen con sus audiencias son rodeadas a la salida del edificio por hasta 12 agentes vestidos de civil, que no se identifican y no presentan una orden judicial. "¿Por qué están haciendo los arrestos en el lobby y no arriba, en el cuarto de la corte. (...) En la corte el juez tiene custodia, pero luego, salen y son vulnerables", explica Canizales.

Ella dice que en esas detenciones no han visto que los funcionarios de ICE intenten verificar siquiera si los menores de edad son ciudadanos o no: "Están deteniendo a familias enteras sin verificar su estatus (...) Si los niños son ciudadanos estadounidenses, no pueden ser detenidos".

Distintas organizaciones y congresistas reclaman que las detenciones de inmigrantes no están apuntando a criminales, como intentan vender los voceros del gobierno en sus redes sociales y alocuciones. Condenan que, por el contrario, se persigue a quienes cumplen con todas sus responsabilidades ante los jueces y agencias federales, y se les priva del debido proceso.

Estas historias sustentan algunas de estas denuncias:

"Literalmente había hecho todo lo requerido por la ley"

El 21 de mayo pasado, el venezolano Dylan (se usa sólo el nombre a petición de la familia) se presentó sin abogado en su audiencia de inmigración ante una corte de Nueva York. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitó al juez que desestimara la petición de asilo de este joven de 20 años, y el magistrado aceptó. Dylan pensó entonces que su camino a la residencia permanente se movería sin problemas a través de su petición de un estatus especial para jóvenes inmigrantes (SIJS, por su sigla en inglés), que protege a menores de 21 años abandonados al menos por un padre.

Pero de bajada en el ascensor, dos hombres vestidos de civil y con sus rostros tapados lo interceptaron, se identificaron como agentes de ICE y, sin una orden, lo esposaron y lo arrestaron. Su madre intentó grabar la detención, pero "la amenazaron con detenerla si lo intentaba. Ella les explicó que él estaba enfermo y que estaba aplicando por un SIJS, pero los oficiales ignoraron sus pedidos", se lee en la petición de habeas redactada por sus abogados y en la que cuestionaron la detención.

Desde ese día, a Dylan lo movieron por cuatro centros de ICE entre Louisiana y Texas, hasta su traslado al Centro de Procesamiento Valle Moshannon, en el condado Clearfield, en Pensilvania. En ese tiempo, su familia también supo que sus malestares recurrentes antes de la detención eran consecuencia de una condición grastrointestinal severa que requiere "pronta atención médica y en persona".

Video Estudiante hispano es detenido por ICE tras acudir a una cita en una corte de Inmigración en NY



Pese a la recomendación de una experta médica de que Dylan debía ser tratado por sus médicos en Nueva York, hace una semana la jueza negó a sus abogados que pudiera continuar el proceso migratorio en libertad para recibir tratamiento. Dijo que no veía una razón por la que ICE no pudiera brindar a Dylan la atención médica requerida. Sus abogados tampoco han podido comunicarse con Dylan con regularidad para verificar su salud.

ACLU y otras tres organizaciones introdujeron en julio de 2024 una queja federal contra el centro de detención Moshannon, en el que se encuentra Dylan. Incluía a ocho demandantes que reclamaban atención médica inadecuada, falta de acceso a servicios de traducción, abusos y un ambiente de discriminación por parte del personal. Uno de los casos que sustentaba la queja era el de un inmigrante que no recibió atención médica mientras sufría tumores que le causaban dolores.

Vic Walczak, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y uno de los abogados de Dylan, cree que el caso de este venezolano muestra la "crueldad" con la que actúa el gobierno de Trump.

Dylan entró a Estados Unidos en 2024 tras una cita que obtuvo a través de la aplicación CBP One y en la que un agente de inmigración le permitió su entrada a Estados Unidos con un 'parole'. "Puede que a algunas personas no les guste ese sistema, pero era legal en ese momento", dice el abogado. Desde entonces, comenzó a estudiar inglés y a trabajar para mantener a su madre y a sus dos hermanos. Recientemente, sus defensores incluso supieron que el venezolano había pasado su entrevista de miedo creíble.

"Quieren que la gente lo haga bien y aquí tienen un ejemplo de alguien que lo hace bien y sin embargo, está en una prisión de máxima seguridad (...) Es completamente absurdo detener a este individuo. No ha violado ninguna ley, ha hecho todo lo que se le ha pedido, no hay ninguna acusación de que represente un riesgo de fuga ni una amenaza para la seguridad pública. Simplemente se reduce a la crueldad de esta administración", asegura Walczak.

Igual que lo han hecho con otras figuras migratorias temporales —como paroles y visas—, el 6 de junio los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) rescindieron el estatus especial para jóvenes inmigrantes con el que Dylan buscaría su residencia permanente.

Univision Noticias consultó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre su política de detenciones en cortes de inmigración a personas con procesos en curso. En una cita atribuida a un vocero de DHS respondieron que el gobierno está aplicando la ley y poniendo fin a la política de 'atrapar y liberar' migrantes. Sin ofrecer detalles, aseguran que "la mayoría" de quienes entraron a Estados Unidos en los últimos dos años son sujetos de deportación expedita. Dicen que si tienen un miedo creíble "seguirán en sus procesos migratorios, pero si no, los extranjeros serán sujetos a una deportación rápida".

Madres detenidas con hijos menores de edad, uno de ellos esposado

En las últimas semanas se han multiplicado las escenas de madres que se presentan a sus citas de corte con sus hijos y son arrestadas con o sin ellos.

En San Antonio, Texas, la semana pasada activistas contaron al menos tres casos de madres que pasaron por esa situación con sus hijos menores de edad: creen que un adolescente salió esposado del lobby de la corte junto a su mamá y sus hermanos pequeños. Se ve en el minuto dos de este video:

Video El desgarrador momento en que niño consuela a su madre detenida por ICE tras salir de una corte



Carolina Canizales, de ILRC, cuenta que se trataba de una madre con sus cuatro hijos, todos menores de edad, incluyendo el que fue atado de manos, que calculan tenía entre 15 y 16 años.

"A él le amarraron las manos hacia atrás, también a su madre, mientras una de las niñas más pequeñas llamaba por teléfono a un familiar avisando que los estaban deteniendo", cuenta Canizales. Ella asegura que los agentes no se identificaron, no preguntaron por el estatus migratorio de los niños y no les explicaron por qué estaban siendo detenidos. Tampoco le respondieron a los activistas a dónde serían trasladados.

"Fue un arresto como en silencio, no hubo información de nada. Y obviamente cuando no hay información es porque se está violando algún derecho", asegura Canizalez. Ante la falta de respuestas por parte de los agentes de inmigración, las organizaciones no pudieron rastrear a qué centro de ICE fueron trasladados y si la familia podrá cumplir con el resto de su proceso migratorio.

Sólo en la semana del 23 al 30 de mayo, la representante de ILRC calcula que entre 100 y 120 personas fueron detenidas a la salida de sus citas con jueces en la corte de inmigración de San Antonio. El video a continuación muestra más casos de madres que fueron arrestadas en ese periodo:

Video "¡Ayúdenme!": la angustiosa detención de ICE a una mujer tras salir de una corte de Inmigración

Escenas similares se han vivido en cortes de inmigración en todo el país, en Arizona, Florida, Washington, Maryland o Nueva York.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) informó en un comunicado sobre el aumento en los arrestos de inmigrantes a la salida de sus cortes. La presidenta de AILA, Kelli Stump, dijo que estos operativos son una "traición flagrante de la justicia básica y del debido proceso".

"Las cortes de inmigración se están utilizando como un arma, los jueces se coordinan con ICE para desestimar casos y canalizar inmediatamente a las personas al proceso de deportación expedita. No se trata de fugitivos. Son personas, muchas de las cuales buscan protección contra la tortura en sus países, cumpliendo con la ley". Para Stump, cuando una madre es detenida con su bebé de solo días —como ocurrió en Baltimore— no se está aplicando la ley: "Se disfraza la crueldad como política".

Critica que lo único que se logra es "aterrorizar a la gente y que se aleje del proceso en el que se supone deben confiar".

Canizales explica que la detención de inmigrantes en corte para ponerlos en un proceso de deportación expedita es, además de cruel, un mal uso de los recursos. "Estos arrestos no son nada más injustos", dice, sino que devuelve a muchos inmigrantes a un punto de su proceso por el que ya pasaron cuando entraron al país con sus citas de CBP One y fueron liberados con la orden de presentarse ante un juez.

"Ellos pasaron una entrevista de miedo creíble con la Patrulla Fronteriza y después fueron liberados (...) pero con la condición de que se presentaran a su audiencia preliminar. Ellos han hecho todo lo correcto", dice. Con las detenciones, "están haciendo que la corte gaste más recursos, que las agencias gasten más recursos, que los abogados gasten más recursos, porque los están poniendo en el ciclo otra vez, cuando ellos ya deberían estar terminando su caso".

Detenciones en un estado santuario: California

En las últimas semanas, el gobierno de Trump ha presionado además a los espacios (como universidades) y ciudades santuario con amenazas sobre retiro de fondos federales si no cooperan con los operativos migratorios de ICE. De hecho, publicó una lista con los nombres de estas localidades para exponerlas y poco después la eliminó.

Desde la semana pasada, las redadas de agentes de ICE en lugares de trabajo en California se hicieron frecuentes y detonaron fuertes protestas: incluso algunos vecinos en California obligaron a replegar a los agentes de ICE con su protesta.

El descontento se ha extendido por la detención durante varios días del prominente líder sindical David Huerta, por la orden del presidente Donald Trump para enviar a la Guardia Nacional para contener a los manifestantes y tras la noticia de que inmigrantes que se presentaron en sus chequeos de rutina ante ICE en Los Ángeles —incluso con niños— fueron arrestados por horas en los sótanos de la agencia a oscuras y sin suficiente comida ni agua.

Este video muestra imágenes de un operativo de ICE ocurrido a finales de mayo en un restaurante de la ciudad de San Diego, en California, un espacio santuario para la inmigración indocumentada. Los activistas aseguran que entre 30 y 40 agentes vestidos de uniforme, pero con sus rostros cubiertos y fuertemente armados llegaron para arrestar a trabajadores del lugar sin siquiera presentar una orden judicial. El despliegue generó que vecinos de la zona se acercaran al establecimiento y comenzaran a grabar y a aconsejar a los detenidos.

Otras imágenes mostraron cómo decenas de personas rodearon los vehículos de las autoridades y protestaron en contra del operativo. Fueron dispersados por las autoridades con dispositivos antimotines.

Video ICE arresta a empleados de un popular restaurante en California: los agentes llevaban armas de alto calibre

Pero la ira aumentó cuando el viernes pasado ocurriera una redada en una fábrica de confección de ropa en el Distrito de la Moda en Los Ángeles, California. En una rueda de prensa el lunes, los familiares de los 14 detenidos —miembros de una misma comunidad— denunciaron que no tienen información sobre ellos, que los consideran como "desaparecidos" y que temen que hayan sido deportados. Saraí, hija de uno de los arrestados, catalogó la detención de su padre como una "injusticia". Dice que en sus años en Estados Unidos lo único que ha hecho es trabajar.

En este video puedes ver más declaraciones:

Video Miedo e impotencia: familiares de los arrestados en redada masiva protestan para que los liberen