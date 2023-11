Del futuro de la Seguridad Social al petróleo de Venezuela: esto verificamos en el tercer debate presidencial republicano

Luego de la derogación del fallo Roe vs. Wade, en California, por ejemplo, se aprobó una enmienda a la Constitución del estado para garantizar el derecho al aborto que no especifica hasta cuándo estos pueden realizarse, pero según explicó la experta en Derecho Mary Ziegler a nuestro aliado FactCheck.org eso “no significa que puedes o no puedes tener un aborto post-viabilidad”. Esto tendría que ser “probado en una corte” y aún no ha ocurrido, señaló.