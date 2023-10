Es falso que los $6,000 millones liberados por EEUU a Irán fuera dinero de los contribuyentes o hayan financiado el ataque de Hamas contra Israel

“Puedo aclarar los hechos: No se ha gastado ni un solo centavo de estos fondos, y cuando se gaste, sólo podrá destinarse a cosas como alimentos y medicinas para el pueblo iraní", aclaró. "Estos fondos no tienen absolutamente nada que ver con los horribles atentados de hoy [7 de octubre] y no es el momento de difundir desinformación".