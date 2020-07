La OMS advierte que la pandemia del coronavirus irá de “mal en peor”

Negación de la ciencia

“Muchos no pueden refugiarse en casa porque tienen que salir a trabajar y sufren por las estructuras de disparidad que existen en sus países; otra fragmentación del bienestar se encuentra en sistemas de salud que no son tan fuertes como en Nueva Zelanda o Corea del Sur que pueden mitigar el problema con mayor solvencia”.

La científica expresó que el problema en EEUU ha obedecido fundamentalmente “a que no hay liderazgo nacional que se base en la ciencia y en la evidencia; tenemos la mayor cantidad de transmisiones diarias que cualquier otro país y el más alto rango de hospitalizaciones porque no tenemos un plan nacional y en EEUU hay un rechazo del liderazgo político a tomar decisiones difíciles”.

“Estamos viviendo una cultura de negación de la ciencia al no dejar que los expertos lideren la estrategia para contener la propagación del virus; los que deben hablar son los científicos no los políticos”, dijo sobre uno de diversos factores que han contribuido al alza de los contagios en el país.

La salud pública se mezcló con el discurso político

“Todo el mundo sabía lo que pasaba y se hicieron correcciones de rumbo, pero fallaron las acciones de salud pública que se mezclaron con la política pública de usar o no máscaras, de si hay o no medicamentos, de si abrir o no le economía; la salud se convirtió en un discurso político; cada estado se manejó como un país separado y la reapertura no se hizo bajo una política de estado centralizada sino que cada estado hizo diferente lo que tenía que hacer”, dijo a Univision Noticias. “Yo no sé si nos equivocamos o no, pero quiero ser positivo en el sentido de que tiene que haber pláticas serias porque tenemos que salir adelante todos juntos”.