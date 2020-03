"Nos preocupan los niveles de propagación y de inacción": la OMS declara la pandemia por el coronavirus

"En los próximos días y semanas esperamos ver que aumenten aún más los números de casos, de muertes y de países afectados", reconoció Ghebreyesus. "La OMS a estado evaluando este brote sin parar y nos preocupan profundamente tanto los alarmantes niveles de propagación y severidad como los alarmantes niveles de inacción", agregó haciendo eco de palabras que ha dicho con insistencia en las pasadas semanas, entre ellas cuando advirtieron que "esto no es un simulacro".

"Por ello hemos hecho la evaluación de que el covid-19 puede ser llamado una pandemia. No es una palabra que se deba usar con ligereza o liviandad. Es una palabra que, si se utiliza erróneamente, puede ocasionar temor o una aceptación injustificada de que la lucha está perdida, lo que llevaría innecesariamente a sufrimiento y muerte", acotó.

Calles y aviones fantasma

A China se le ha acusado de esconder en un principio la magnitud del brote en la provincia de Hubei y de no haber decretado a tiempo medidas para restringir el tráfico de personas por las zonas impactadas. En Estados Unidos, por su parte, se han criticado las idas y venidas que ha dado el gobierno del presidente Donald Trump, como no contar con los equipos suficientes para realizar las pruebas de coronavirus o no realizarlas de forma oportuna.