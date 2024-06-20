La gripe aviar llega al ganado: ¿cuán preocupados debemos estar?

Video Diferencias entre los síntomas de la gripe aviar y la influenza tradicional: un experto explica

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos no descartan que el actual brote de gripe aviar, que además de aves de corral ha infectado por primera vez al ganado, pueda convertirse en una pandemia y dijeron que esperan ver más casos en vacas y en seres humanos.

Un informe publicado recientemente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierte que a medida que el virus evoluciona, podría convertirse en una amenaza mayor para las personas.

¿Estamos ante el inicio de una pandemia?

El subdirector principal de los CDC, Nirav Shah, dijo la semana pasada a un grupo de periodistas que "cuantas más infecciones haya entre las vacas, mayor será el riesgo de que se produzcan infecciones entre los humanos".

Aún así, tanto los CDC como la Organización Mundial de la Salud, sostienen que no existe evidencia de transmisión de persona a persona, por lo que aún califican el riesgo para los humanos como bajo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, declaró la semana pasada en relación al virus H5N1 que causa el actual brote, que “el hecho de que se encuentra en el 20% de nuestro suministro de leche debería preocupar a todos porque eso significa que se ha esparcido”.

Becerra advirtió sobre el peligro que implica que esa proporción aumente.

El Departamento de Agricultura (USDA) exige que las vacas lecheras sean sometidas a pruebas pero solo antes de cruzar fronteras estatales y el gobierno federal no tiene la autoridad para exigir pruebas en animales o personas a gran escala, por lo que la detección del virus y los esfuerzos para mitigar su difusión están principalmente en manos de las autoridades estatales y locales, lo que podría dificultar esfuerzos a nivel nacional.

¿Cuán preocupante es la posibilidad de una pandemia de gripe aviar?

La gripe aviar tiene una tasa de mortalidad global de más de 50%, lo cual hace que cualquier evento de propagación de la enfermedad sea una causa importante de preocupación.

Sin embargo, los tres casos en seres humanos que se han registrado en Estados Unidos hasta el momento durante el actual brote del virus H5N1 han mostrado síntomas muy suaves y se han resuelto rápidamente.

Las pruebas de los tres pacientes dieron positivas al tomar hisopos oculares, mientras que los hisopos nasales y bucales dieron negativos.

Esta es una buena noticia según la profesora clínica asociada de la Universidad George Washington, Dra. Leana S. Weng.

En un artículo de opinión publicado en The Washington Post Weng explica que “las altas concentraciones virales en la nariz y la boca de una persona aumentan la probabilidad de que el virus se transmita a otras personas”.

“Si bien es ciertamente posible transmitir infecciones a través de las secreciones oculares, la transmisibilidad no debería ser tan alta como, por ejemplo, la del coronavirus, que se puede transmitir simplemente respirando y hablando” dijo la doctora.

Según las autoridades sanitarias, el virus no infecta el tracto respiratorio humano, porque los humanos no tienen receptores en la garganta, la nariz o el tracto respiratorio superior que sean susceptibles a la cepa actual de gripe aviar.

Aún así, los CDC dicen que “ cuentan con múltiples sistemas de vigilancia que se utilizan durante todo el año para monitorear los indicadores clave de la gripe”.

“Estos datos se revisan exhaustivamente cada semana yen conjunto, al 14 de junio de 2024, estos sistemas actualmente no muestran indicadores de actividad inusual de la gripe en las personas, incluidos los virus de la influenza aviar A (H5N1)” explica la agencia.

Según los CDC hasta el momento solo “dos estados (Texas, Michigan) han notificado tres casos humanos de infección por el virus de la influenza A (H5N1), luego de la exposición a ganado lechero”.

Otro hecho que podría ayudar a controlar la difusión del virus es la existencia actual de una vacuna. Las autoridades federales de salud han dicho que están trabajando arduamente para garantizar que los tratamientos y las vacunas estén listos cuando sean necesarios.

Aún así hay que mantener la vigilancia.

El profesor de epidemiología del Departamento de Biología de la Universidad de Oxford, Christopher Dye, y la , Wendy S Barclay, catedrática en virología del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londrés califican el peligro y el riesgo de un brote importante de H5N1 como “grandes, posibles e inminentes".

En un editorial publicado este mes en el British Medical Journal, Dye y Barclay advierten que “los responsables de la toma de decisiones deben maximizar la información disponible sobre el H5N1, gestionar la incertidumbre, perfeccionar las herramientas de prevención y control y alinear los incentivos para utilizarlas”.