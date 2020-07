Un estudio sobre coronavirus realizado en España revela que solo el 5.2% ha desarrollado anticuerpos

Un estudio a gran escala realizado en España sobre el coronavirus indica que solo el 5.2% de su población ha desarrollado anticuerpos , lo que refuerza la evidencia de que la llamada inmunidad colectiva a covid-19 es "inalcanzable", según publicó este lunes la revista médica The Lancet .

The Lancet publicó los resultados de la primera fase del estudio de España, realizado del 27 de abril al 11 de mayo, que mostró una prevalencia nacional de anticuerpos del 5%. Pero el área metropolitana de Madrid, la más afectada en el país por covid-19, tenía una prevalencia de más del 10%, y la densamente urbana Barcelona tenía un 7%, mientras que muchas otras provincias costeras tenían tasas mucho más bajas.

"A la luz de estos hallazgos, cualquier enfoque propuesto para lograr la inmunidad del rebaño a través de la infección natural no solo es poco ético, sino también inalcanzable ", dijeron a CNN los autores de la investigación de Lancet, Isabella Eckerle, directora del Centro de Ginebra para Enfermedades Virales Emergentes, y Benjamin Meyer , virólogo de la Universidad de Ginebra.

Los médicos no saben si tener anticuerpos contra el coronavirus significa que alguien no puede volver a infectarse. No está claro cuánto tiempo o con que eficacia los anticuerpos protegen a las personas del virus.