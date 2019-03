¿Deben ser obligatorias las vacunas? EEUU y Europa lo debaten ante el resurgir de enfermedades como el sarampión

El debate sobre la obligatoriedad de las vacunas también arrecia en Estados Unidos , donde en 17 de sus 51 estados las familias pueden optar por no vacunar a sus hijos apelando a sus creencias o convicciones personales. Los brotes de sarampión que se han producido en algunos puntos del país han multiplicado las iniciativas legislativas para intentar restringir estas exenciones. Las cifras son alarmantes: el porcentaje de niños sin vacunar se ha cuadruplicado desde 2001 , y más de 100,000 bebés y niños pequeños no han recibido ninguna vacuna.

¿Son efectivas estas políticas?

Algunos estudios ponen en duda la efectividad de hacer obligatorias las vacunas. Entre ellos, uno elaborado con fondos europeos , que concluye que no hay un vínculo claro entre la vacunación obligatoria y las tasas de inmunizaciones entre los países europeos. Esta investigación se centra en la desinformación en torno a la vacuna del sarampión , entre otras, como el foco de las dudas a la hora de vacunar a los niños, incluso en países en los que los padres se enfrentan a sanciones por no vacunar a los niños.

"Si no tuviéramos leyes que regulasen los semáforos en rojo, se producirían muchos más accidentes y muertes. Todos necesitamos frenar en la luz roja, porque protege la vida del conductor y la de todos los demás en la intersección. De forma similar, necesitamos vacunar a nuestros hijos para proteger a nuestra familia y al resto de las personas en la comunidad. Si no lo hacemos, las enfermedades y muertes prevenibles volverán”, dice a Univision Noticias Patricia Stinchfield , enfermera pediátrica y vicepresidenta de la Fundación Nacional para las Enfermedades Contagiosas (NFID por sus siglas en inglés).

Los orígenes del mito

"La vacunación ha salvado millones de vidas y frenado tremendas enfermedades, dolor y sufrimento”, recuerda Glatt. “Es penoso que se dé crédito a fuentes no científicas e infundades en Internet y casos anecdóticos no probados que nunca se publican en los diarios científicos. Desafortunadamente, los padres que no vacunan a sus hijos, aunque estén bienintencionados y preocupados por su bienestar, simplemente no comprenden el alcance social de sus decisiones. No solo de poner en peligro la salud de sus hijos, sino también la de otros".