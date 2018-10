Cada vez son más los niños que no han recibido ninguna vacuna en EEUU

El informe de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) difundido el jueves señala que, en 2017, un 1.3% de los niños nacidos en 2015 o después no había recibido ninguna vacuna contra enfermedades prevenibles como el sarampión o la tosferina. En la encuesta anterior, elaborada en 2011, este porcentaje era del 0.9%. Otro sondeo de 2001 situaba el número de pequeños de entre 19 y 35 meses que no habían recibido ninguna vacuna en el 0.3%.

"Esto es algo sobre lo que estamos muy preocupados", dijo la pediatra y consultora sobre vacunas para los CDC Amanda Cohn en declaraciones al The Washington Post. "Sabemos que hay padres que eligen no vacunar a sus hijos. También puede haber padres que quieran y no puedan", señaló.