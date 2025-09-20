Los cambios que hizo el panel de vacunas de los CDC

Video Aplazan votación para retrasar la vacuna de la hepatitis B en recién nacidos: las noticias del día

Un panel médico escogido por el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. emitió nuevas recomendaciones para algunas de las vacunas que se aplican en el país, pese a las alertas de expertos en salud pública que temen que estos cambios desafíen los consejos médicos predominantes.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) que fue renovado para reflejar los ideales del secretario de Salud, un veterano escéptico de las vacunas, es el que está emitiendo las nuevas recomendaciones.

Este consejo asesor científico, encargado de hacer recomendaciones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hizo varios cambios a los esquemas de vacunación este jueves y viernes, algunos de los cuales han generado sorpresa y preocupación en la comunidad médica por el impacto que considerán que tendrán en la salud pública.

El panel también instó a adoptar un lenguaje más contundente en torno a las afirmaciones sobre los riesgos de las vacunas, a pesar de la oposición de grupos médicos externos que afirmaban que las vacunas tienen un historial de seguridad probado gracias a los miles de millones de dosis administradas en todo el mundo.

Te contamos cuáles fueron esas recomendaciones.

Los cambios a la vacuna MMRV o triple vírica

El ACIP votó por recomendar que ningún niño menor de cuatro años reciba la vacuna combinada MMRV, que cubre sarampión, paperas, rubéola y varicela. Conocida como triple vírica.

Esta vacuna se aplicaba a partir de los 12 meses de edad.

Ahora, los niños de esta edad recibirán vacunas separadas, una contra el sarampión, paperas y rubéola y otra adicional contra la varicela, como recomendó el panel.

También declararon el jueves que un programa federal de vacunas infantiles debía seguir pagando por las vacunas, aunque otros programas gubernamentales no lo hicieran.

Sin embargo, el viernes el comité cambió de idea y recomendó que el programa gubernamental Vacunas para los Niños, que cubre los costes de las vacunas de aproximadamente la mitad de los niños estadounidenses, adapte sus directrices a ese uso más restringido de la triple vírica.

Los cambios a la vacuna del covid-19

En una serie de votaciones celebradas el viernes, los asesores del ACIP tomaron la medida sin precedentes de no recomendarla las vacunas contra el covid-19 ni siquiera para las poblaciones de alto riesgo, como las personas mayores; en su lugar, decidieron que cada persona pudiera tomar su propia decisión.

Antes de este viernes, las vacunas contra el covid-19 se recomendaban como medida rutinaria en otoño para casi todos los estadounidenses, al igual que la vacuna anual contra la gripe.

En agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ya había impuesto nuevas restricciones a las vacunas de este año de Pfizer, Moderna y Novavax, reservándolas para personas mayores de 65 años o más jóvenes que se consideran en mayor riesgo de contraer el virus.

Este viernes el panel, dividido, evitó por un estrecho margen instar a los estados a exigir una receta médica para la vacuna. La decisión se adoptó tras las protestas de algunos asesores, que afirmaron que este paso adicional bloquearía el acceso a la vacunación.

Expertos independientes en salud pública reaccionaron con alivio ante el hecho de que el panel no añadiera obstáculos a la vacunación, pero afirmaron que la falta de una recomendación resultará confusa para las personas que no sepan si una vacuna podría beneficiarles.

La decisión del panel aún debe ser firmada por el director interino de los CDC, Jim O'Neill. O'Neill, antiguo inversor, crítico de la normativa sanitaria y adjunto de Kennedy en el Departamento de Salud, que asumió recientemente la dirección de la agencia tras el despido de su directora, Susan Monarez, confirmada por el Senado.

Pendientes las votaciones sobre la vacuna contra la hepatitis B

Tras los debates del panel sobre la hepatitis B del jueves, las votaciones se aplazaron al viernes, donde los miembros votaron primero por unanimidad a favor de que todas las mujeres embarazadas se sometan a pruebas de detección de la infección por hepatitis B.

Para la segunda votación, que debía centrarse en si cambiar el calendario de vacunas pediátricas de la dosis universal al nacer para los hijos de madres que den negativo en las pruebas de la hepatitis B, los miembros del ACIP votaron a favor de posponerla tras un largo debate.

Desde que el panel ACIP recomendó en 2005 la administración de una dosis de la vacuna contra la hepatitis B a los recién nacidos, los casos de esta enfermedad en bebés se han reducido a menos de la mitad.

Sin embargo, el comité decidió reevaluar la recomendación en su reunión de esta semana, y sus miembros cuestionaron si los bebés nacidos de madres con resultado negativo en la prueba de hepatitis B realmente necesitan la vacuna al nacer.

Los miembros del panel consideraron la posibilidad de recomendar posponer la primera vacunación, algo que los médicos y los padres ya pueden decidir.

Un miembro del comité preguntó si administrar la vacuna inmediatamente después del nacimiento suponía «exigir a los bebés que resuelvan un problema de adultos». La hepatitis B se puede transmitir por vía sexual, mediante el uso compartido de agujas o de madre a hijo durante el parto.

Pero varios expertos médicos externos criticaron que el comité siquiera debatiera el tema y afirmaron que la vacuna es segura y eficaz para reducir las infecciones en bebés.

