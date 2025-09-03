Los riesgos a la salud pública y la "inmunidad de rebaño" que supone eliminar los mandatos de vacunación en Florida

Florida buscará eliminar gradualmente todos los mandatos estatales de vacunación para niños tras la resistencia de su gobernador, Ron DeSantis, a las normas de salud pública durante la pandemia del covid-19.

Pero su idea va más allá, ya que contraviene décadas de práctica de un principio universal que indica que la inmunización de la población es la manera más afectiva de combatir las enfermedades infecciosas.

DeSantis anunció este miércoles la creación de una comisión que en la práctica avanza las premisas del 'Make America Healthy Again' o MAHA del cuestionado secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. En medio del anuncio, el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, detalló que el gobierno de Florida buscará eliminar primero los mandatos de vacunación que no requieran acción de la Legislatura local.

"Las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones, decisiones informadas", dijo Ladapo, quien suele desafiar los consejos del consenso médico. "No tienen derecho a decirte qué poner en tu cuerpo", agregó sin ofrecer sustento médico al plan para acabar con algunos mandatos de vacunación. Se limitó a considerar que esos mandatos son casi el equivalente a "la esclavitud" y que afectan la capacidad de los padres para tomar decisiones de salud sobre sus hijos.

No dio detalles de qué mandatos de vacunación se eliminarán primero. Pero el esfuerzo apuntará "a todos ellos", afirmó. Sería el primer estado en hacerlo de forma amplia, agregó.

La ofensiva en contra de las vacunas contraviene un principio apoyado por expertos como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS): alcanzar y mantener a través de la vacunación la inmunidad de rebaño que protege de forma indirecta de enfermedades infecciosas que puedan presentarse en una población.

"La OMS apoya que se logre la inmunidad de rebaño a través de la vacunación, no permitiendo que la enfermedad se propague a través de cualquier segmento de la población, dado que esto resultaría en casos y muertes innecesarios", se lee en su web.

Qué mandatos de vacunación tiene Florida en pie

En Florida, los mandatos de vacunación para los centro de cuidado de niños y escuelas públicas incluyen dosis contra sarampión; varicela; hepatitis B; difteria, tétano y tos ferina; polio y otras enfermedades, de acuerdo con la página web del Departamento de Salud estatal.

Bajo DeSantis, Florida resistió requerir vacunas contra el covid-19 en niños en edad escolar y a los trabajadores. "No creo que haya otro estado que haya hecho tanto como Florida. Queremos ir por delante", dijo el gobernador este miércoles.

La comisión MAHA anunciada hoy también evaluará asuntos como el consentimiento en situaciones médicas y elevar los derechos de los padres sobre las decisiones de salud de sus hijos, "eliminando la ortodoxia médica no apoyada por datos", dijo DeSantis, sin especificar a qué datos se refiere.

Lo que trabaje ese grupo será presentado dentro de un "paquete de libertad médica" en la siguiente sesión legislativa. En ese paquete estarán los mandatos de vacunación estatales, agregó.

Por qué la vacunación es una medida sanitaria que salva vidas, según la OMS

La OMS explica en su web que las vacunas entrenan a nuestro cuerpo a crear proteínas o 'anticuerpos' que combaten enfermedades. "Tal como sucede cuando nos exponemos a una enfermedad pero, de forma crucial, las vacunas trabajan sin enfermarnos". "Las personas vacunadas están protegidas frente a la enfermedad en cuestión (...) rompiendo cualquier cadena de transmisión", acota.

Para lograr una inmunidad de rebaño frente a una enfermedad, una cantidad sustancial de la población debe estar vacunada contra ella. Eso reduce la cantidad de virus capaz de propagarse dentro de la población general.

"Uno de los objetivos de trabajar para alcanzar la inmunidad de rebaño es mantener seguros y proteger de enfermedades a los grupos vulnerables que no pueden vacunarse (por ejemplo, debido a condiciones médicas como reacciones alérgicas a las vacunas)", afirma la OMS.

En el caso del sarampión se necesita que un porcentaje alto cercano al 95% de la población esté vacunado, de acuerdo con la OMS. En el caso del polio, cerca del 80% de la población debe estarlo.

"Alcanzar la inmunidad de rebaño a través de vacunas seguras y efectivas hace que las enfermedades sean cada vez más inusuales y salva vidas", dice la OMS.

El reciente caso de Texas: cientos con sarampión en medio de un declive en la vacunación

Este año, un brote de sarampión ya controlado en Texas enfermó a 762 personas, de acuerdo con cifras oficiales. Murieron dos niños que no estaban vacunados contra esta enfermedad y 100 personas debieron ser hospitalizadas en medio del brote vinculado con otros registrados en Canadá, México y otra regiones dentro de Estados Unidos.

Este 2025 ha sido el peor año por casos de sarampión en Estados Unidos, que se han ubicado en su mayor nivel en más de tres décadas. Ello en medio de una baja en las tasas de vacunación de niños.

Hasta el 5 de agosto se había registrado este año en el país 1,356 casos de sarampión, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Hubo una tercera muerte por esta enfermedad en Nuevo México, cuando un adulto falleció en marzo.

Antes de este brote en Texas, los médicos dicen no haber visto antes un caso de sarampión ante lo poco común que se había tornado esta enfermedad, según la comisionada de servicios sanitarios del Departamento de Salud estatal, Jennifer Shuford. Agregó que la realización de pruebas, la vacunación y la educación sobre la enfermedad ayudaron a contener el brote.

