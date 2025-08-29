Quiénes podrán recibir las nuevas vacunas contra el covid-19 este invierno tras los cambios de regla de la FDA

Video Expertos contradicen al secretario de Salud: piden que los bebés sean vacunados contra el covid-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó esta semana las nuevas versiones de las vacunas contra el covid-19, pero restringió su uso para gran parte de la población y retiró una de las opciones disponibles para niños pequeños.

En una publicación en redes sociales, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. aseguró que cumplió sus cuatro promesas de eliminar los “mandatos de vacunación contra el coronavirus” y de "mantener las vacunas disponibles para quienes las deseen".

También mencionó que su gestión puso fin a la emergencia sanitaria, lo que hace más difícil el acceso a las vacunas para los que la deseen.

“Las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas contra el covid-19, que en su día se utilizaron para justificar amplios mandatos durante el gobierno de Joe Biden, han quedado anuladas”, escribió Kennedy.

A continuación, te contamos qué cambió y quiénes pueden recibir la vacuna.

¿Qué cambió con la decisión de la FDA?

Las vacunas fueron aprobadas únicamente para personas mayores de 65 años y para adultos jóvenes con problemas de salud que los hagan vulnerables a cuadros graves de covid-19.

Entre estas condiciones se encuentran el asma, cáncer, enfermedades cardíacas o pulmonares, obesidad, depresión, antecedentes de tabaquismo o inactividad física.

Antes de esta medida, la recomendación oficial era la vacunación anual contra el covid-19 para todas las personas a partir de los seis meses de edad.

¿Qué vacunas podrán recibir los adultos mayores?

Las nuevas dosis de Pfizer, Moderna y Novavax están aprobadas para todas las personas mayores de 65 años.

En el caso de adultos jóvenes y niños mayores, solo podrán acceder a la vacuna si presentan al menos una condición médica de alto riesgo, como el asma o la obesidad.

Esto supone nuevas barreras de acceso para millones de estadounidenses que ahora tendrían que demostrar su riesgo, mientras que otros que deseen vacunarse ya no cumplen con los requisitos.

¿Qué vacunas podrán recibir los niños?

Los padres de niños podrán seguir recurriendo a las vacunas de Moderna, el otro fabricante de vacunas de ARNm, que cuenta con la plena aprobación de la FDA para niños a partir de seis meses.

Sin embargo, la vacuna Spikevax de esta misma empresa solo está aprobada para niños que presenten al menos un problema de salud grave.

Kennedy dijo que la vacuna de ARNm de Pfizer-BioNTech será solo para los mayores de 5 años y la vacuna Novavax, que utiliza una tecnología más antigua, para los mayores de 12 años.

Preocupación entre los expertos por el acceso limitado a las vacunas

Las nuevas regulaciones de la FDA dejaron a un gran número de la población estadounidense sin opciones para vacunarse en caso de que deseen hacerlo.

Por ejemplo, la vacuna de Novavax solo está disponible para personas mayores de 12 años, no para niños más pequeños, pero tampoco pueden vacunarse con ella adultos jóvenes que no tengan una enfermedad grave.

“El establecimiento de límites de edad genera barreras para recibir la vacunación, además de confusión entre pacientes, médicos y farmacéuticos”, dijo a AP el doctor William Schaffner, especialista en vacunas de la Universidad de Vanderbilt.

La Academia Estadounidense de Pediatría también expresó su desacuerdo, señalando que las nuevas normas pueden impedir que familias que desean proteger a sus hijos accedan a las dosis.

El grupo recomendó mantener la vacunación anual para todos los niños entre los seis meses y dos años, y sugirió su aplicación también en edades mayores.

En su publicación, Kennedy reiteró que las vacunas estarán “disponibles para todos los pacientes que las elijan tras consultar con sus médicos”.

Sin embargo, médicos y expertos anticipan que los estadounidenses podrían enfrentar obstáculos logísticos para obtenerlas.

