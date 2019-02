Expertos de salud piden a Facebook que deje de funcionar como altavoz de los grupos antivacunas

"Facebook debería dar prioridad a lidiar con las amenazas a la salud pública cuando se comparten falsedades o desinformación", dijo en declaraciones a The Guardian Wendy Sue Swanson, portavoz de la Academia Americana de Pediatría. "Los padres se merecen la verdad. Si se encuentran con algo que no es verdad, se incrementa la ansiedad y el miedo y pueden cambiar su opinión sobre las vacunas, lo cual es peligroso".

La publicidad en Facebook

“Las teorías de la conspiración que abundan en Internet tienen gran parte de la culpa”, dijo a Univision Noticias Juan A. Dumois, pediatra en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Johns Hopkins All Children's Hospital. “Aunque la información científica que confirma la seguridad de las vacunas está disponible, los grupos antivacunas a menudo tratan de contrarrrestar esto con teorías de la conspiración que aseguran que los médicos y fabricantes tratan de obtener ganancias personales. Como ocurre con la mayoría de las teorías de la conspiración, no tienen ningún fundamento. Pero su existencia es suficiente para hacer dudar a los padres ”, dice Dumois.

La vacunación ha salvado millones de vidas y frenado tremendas enfermedades, dolor y sufrimento”, recuerda a Univision Noticas Aaron E. Glatt, responsable de enfermedades infecciosas en el hospital South Nassau Communities Hospital, en Nueva York. “Es penoso que se dé crédito a fuentes no científicas e infundadas en Internet y casos anecdóticos no probados que nunca se publican en los diarios científicos”, señala Glatt. "Desafortunadamente, los padres que no vacunan a sus hijos, aunque estén bienintencionados y preocupados por su bienestar, simplemente no comprenden el alcance social de sus decisiones. No solo de poner en peligro la salud de sus hijos, sino también la de otros".