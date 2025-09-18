Cambiar Ciudad
Los CDC retrasan hasta los 4 años de edad la vacuna contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela pese a falta de evidencia científica

En una votación de 8 a 3, con una abstención, el panel votó a favor de cambiar la vacunación para que ahora los niños de este grupo de edad reciban por separado la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola y la vacuna contra la varicela.

Video Florida busca eliminar mandatos de vacunación infantil: expertos en salud advierten sobre riesgos

El panel asesor sobre vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) votó este jueves a favor de retrasar la administración de la vacuna contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela, comúnmente denominada triple vírica o MMRV hasta los cuatro años.

La vacuna antes se aplicaba en una sola dosis a partir de los 12 meses de edad.

El panel aconsejó que la vacuna conocida como triple vírica no se administrara antes de los cuatro años y que los niños de esta edad recibieran vacunas separadas, una contra el sarampión, paperas y rubéola y otra adicional contra la varicela.

La votación fue 8-3, con la abstención de un miembro.

No existen datos científicos ni estudios que sustenten este cambio, que hasta hora era tenido por ciencia confirmada.

Las preocupaciones por los cambios al esquema de vacunación

Los expertos en salud pública temen que las votaciones, de un panel seleccionado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., susciten preocupaciones injustificadas entre los padres.

Kennedy, uno de los principales activistas antivacunas antes de convertirse en el máximo responsable sanitario del país, ha realizado o propuesto numerosos cambios en el sistema nacional de vacunas, incluido el despido de todo el panel de 17 miembros a principios de este año y su sustitución por un grupo que incluye varias voces antivacunas.

A los expertos también les preocupa que las acciones del panel puedan limitar el acceso a las vacunas.

En su discurso de apertura, el presidente del panel Martin Kulldorff defendió al grupo frente a los críticos que afirman que se inclina hacia opiniones antivacunas.

"Los miembros de este panel se han comprometido a tranquilizar al público y a restablecer su confianza eliminando los riesgos y daños innecesarios siempre que sea posible. Esa es una agenda pro-vacunas", dijo Kulldorff.

Más tarde añadió: "Agradecemos la crítica científica de cualquiera de nuestros votos, ya que existen zonas grises debidas al conocimiento científico incompleto".

Está previsto que el comité haga sus recomendaciones sobre la vacuna COVID-19 el viernes.

Las razones que dio el panel para el cambio en el esquema de vacunación

Los debates de este jueves sobre la vacuna triple vírica se centraron sobre todo en los raros casos de convulsiones febriles asociadas a la primera dosis que se administra actualmente a los niños de 1 a 2 años.

El doctor Cody Meissner, miembro del panel, dijo que tales convulsiones pueden ser "una experiencia muy aterradora" para las familias, pero los expertos médicos coinciden en que no están vinculadas a la función cerebral o a problemas escolares.

La última vez que el comité abordó esta cuestión fue en 2009, cuando dijo que la primera dosis de la vacuna combinada o de la triple vírica y la varicela por separado eran aceptables, pero que en general se preferían las dosis separadas.

Hoy en día, el 85% de los niños reciben dosis separadas para la primera ronda, según la información presentada en la reunión.

Algunos médicos y expertos en salud pública afirman que no conocen ningún dato nuevo sobre seguridad que explique la revisión de esas recomendaciones de vacunación y, de hecho, muchos de los estudios analizados este jueves tenían más de una década de antigüedad.

