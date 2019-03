La vacuna triple no causa autismo. Lo confirma (de nuevo) un representativo estudio

Un estudio realizado con más de 650,000 niños daneses, el mayor hasta la fecha, no ha encontrado vínculos entre la vacuna triple vírica y el autismo. Ni siquiera entre niños con más riesgo porque tienen un hermano con trastorno del espectro autista (TEA), de acuerdo con el estudio publicado en Annals of Internal Medicine y elaborado por investigadores del Statens Serum Institut de Copenhague (Dinamarca).

Los investigadores daneses incluyeron en su análisis a los niños nacidos en Dinamarca de madres danesas entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2010, a los que hicieron seguimiento desde el primer año de vida y hasta el 31 de agosto de 2013. Del total de niños observados, 6,517 fueron diagnosticados con autismo. Al comparar a los niños vacunados con la triple vírica con los no vacunados no se encontraron diferencias sustanciales en los índices de riesgo de autismo. De la misma forma, no encontraron ningún aumento en las probabilidades de sufrir autismo después de la vacunación entre los subgrupos de niños con factores de riesgo asociados a la enfermedad.