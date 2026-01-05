Vacunas

Los CDC de Kennedy Jr. reducen el número de vacunas recomendadas para niño en un arriesgado cambio sin precedentes

Los expertos médicos criticaron duramente la medida, alegando que podría reducir la aceptación de vacunas importantes y aumentar las enfermedades.

Las autoridades de salud de Estados Unidos tomaron este lunes la medida sin precedentes de reducir el número de vacunas que recomienda para cada niño, dejando algunas, como las de la gripe, a elección de las familias, pero sin una orientación clara.

Las autoridades de salud afirmaron que la revisión del calendario federal de vacunación no supondrá que ninguna familia pierda el acceso o la cobertura del seguro para las vacunas, pero los expertos médicos criticaron duramente la medida, alegando que podría reducir la aceptación de vacunas importantes y aumentar las enfermedades.

El cambio se produjo después de que el presidente Donald Trump pidiera en diciembre al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos que dirige Robert F. Kennedy Jr. revisara cómo abordan otras naciones similares las recomendaciones sobre vacunas y considerara la posibilidad de revisar el calendario estadounidense para alinearlo con sus directrices.

En breve más información.

