El cierre del gobierno dejó “a ciegas” a EEUU para enfrentar el surgimiento de una nueva (y peligrosa) variante de influenza tipo A, según expertos

Video Instan a la comunidad a vacunarse contra la influenza cuanto antes: ¿por qué?

El cierre del gobierno, que apenas concluyó, dejó “a ciegas” a Estados Unidos para enfrentar y monitorear el surgimiento de una nueva variante del virus de la influenza tipo A que ha causado hospitalizaciones en Reino Unido y Japón, advirtieron expertos.

Los casos en Reino Unido y Japón generaron alarma ante la rápida propagación de la cepa, una nueva versión de la influenza tipo A H3N2, que generalmente causa síntomas severos en adultos mayores.

Un artículo de la Universidad de Minnesota indica que, hasta ahora, la mayor parte de las muestras de gripe en Reino Unido y Japón arrojaron que el 90% de los casos fueron de esa nueva variante.

Wenqing Zhang, jefa de la Unidad Mundial de Amenazas Respiratorias de la Organización Mundial de la Salud, alertó el miércoles en una rueda de prensa sobre esta nueva variante.

“Desde su aparición, se está propagando rápidamente y predominando en algunos países del hemisferio norte hasta el momento”, dijo.

¿La actual vacuna para influenza tipo A protege contra la nueva variante?

Según un estudio elaborado por expertos canadienses, publicado a finales de octubre en la Revista de la Asociación Canadiense de Microbiología Médica y Enfermedades Infecciosas, la variante surgió este año.

“Y se prevé que predomine entre los virus A(H3N2) para la temporada en el hemisferio norte 2025-2026”, dice el estudio.

De acuerdo con el análisis, las vacunas existentes son “incompatibles” con la nueva variante, aunque proveen cierta protección, ya que fueron desarrolladas para combatir una variante distinta de la influenza tipo A, pero del subtipo llamado J2.

“Aunque las vacunas incompatibles aún pueden brindar protección, se justifica una vigilancia genética, antigénica y epidemiológica mejorada (por ejemplo, la efectividad de la vacuna) para fundamentar la evaluación de riesgos y la respuesta”, dice el artículo.

Pero, según un artículo difundido por la Universidad de Minnesota, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades estadounidenses (CDC en inglés) actualmente no cuentan con la capacidad operativa que antes tenían para monitorear la expansión de la variante.

EEUU navega “a ciegas” la rápida expansión de la variante, advierten

expertos

El artículo publicado este miércoles por la Universidad de Minnesota incluye una cita de la doctora Danuta Skowronski, investigadora principal del estudio publicado en la revista científica canadiense, alertando sobre la capacidad limitada de los CDC.

“No es momento de afrontar la temporada de virus respiratorios a ciegas”, dijo.

De acuerdo con el texto de la universidad, los CDC dejaron publicado su último reporte con datos de vigilancia epidémica, regularmente difundidos por la agencia para advertir de riesgos para la población, el 26 de septiembre. Luego dejaron de difundir los datos a raíz del cierre del gobierno.

Además de eso, el Departamento de Salud federal enfrenta esta nueva temporada de enfermedades respiratorias en medio de recortes masivos ordenados a raíz de recomendaciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE en inglés).

Los recortes, que la agencia dijo alcanzarán a 10,000 empleados, ocurren en medio de las polémicas decisiones tomadas por su titular, Robert Kennedy Jr. , quien por años ha promovido ideas antivacunas sustentadas en información errónea.

Skowronski dijo que regularmente la comunidad científica observa los datos de los CDC porque el comportamiento de los virus en Estados Unidos es determinante para prever lo que ocurrirá en Norteamérica.

En el mismo texto, difundido en el sitio del Centro para la Investigación y las Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP en inglés), perteneciente a la Oficina de Investigación e Innovación de la Universidad de Minnesota, Joshua Petrie, experto en salud pública, alertó sobre la capacidad limitada de los CDC.

Dijo que, ante la parálisis gubernamental en Estados Unidos, la mayoría de los estados tendrán que hacerse cargo de la recopilación de los datos de la temporada, en medio de la incertidumbre ocasionada por la falta de vigilancia de los CDC.

“La temporada de gripe puede comenzar rápidamente y sorprendernos si no estamos al tanto de la situación a nivel nacional”, dijo a CIDRAP.. “Los CDC también realizan una caracterización más avanzada de los virus de la gripe circulantes en términos de su genética y cómo interactúan con nuestra inmunidad. Estos datos se utilizan para seleccionar los virus que estarán presentes en la vacuna del próximo año”.

Por su parte, el doctor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, coincidió en que las deficiencias actuales de los CDC ocasionarán un retraso en la difusión de datos para alertar a la población sobre los riesgos de la nueva variante.

“Vamos a depender de los laboratorios estatales y académicos para estas investigaciones y la publicación de sus resultados”, declaró Schaffner a NBC News. “La información no será tan completa, centralizada ni se analizará y comunicará con la misma rapidez desde los CDC que en años anteriores”.

Expertos recomiendan vacunarse pese a protección limitada

Pese a que la vacuna actual contra la influenza tipo A ofrece una protección limitada contra la variante K, los expertos recomiendan de cualquier forma aplicarla.

Skowronski dijo a CIDRAP que la vacuna actual fue elaborada principalmente para ofrecer protección contra la variante J2 de la influenza tipo A, porque esa fue la mayormente observada durante el ciclo comprendido hasta mediados de 2025, poco antes de que surgiera la variante K.

Petrie, por su parte, advirtió que las temporadas en las que predominan los casos de influenza tipo A son más graves, lo que podría implicar un mayor riesgo ante una menor efectividad de la vacuna contra la nueva variante.

Sin embargo, el experto alentó a la población a vacunarse para contar con algo de protección.

"Incluso en temporadas en que la eficacia de la vacuna es menor, esta aún brinda cierta protección y es lo mejor que se puede hacer para reducir el riesgo de padecer una enfermedad grave", declaró.

