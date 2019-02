Un estornudo puede contagiar hasta 10 personas no vacunadas: por qué no debes subestimar el sarampión

101 personas han contraído sarampión en lo que va de 2019 en California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois, New Jersey, New York, Oregon, Texas y Washington, según reportan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). La gran mayoría de ellos no habían recibido la vacuna y lo que más preocupa es que muchos de los casos se registran en comunidades que apelan a razones religiosas o excusas o exenciones para no vacunar a sus hijos .