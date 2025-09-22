Vacuna contra la hepatitis B para recién nacidos casi ha eliminado las infecciones infantiles en EEUU

Video Aplazan votación para retrasar la vacuna de la hepatitis B en recién nacidos: las noticias del día

Antes de que Estados Unidos comenzara a vacunar a todos los bebés al nacer con la vacuna contra la hepatitis B en 1991, unos 18,000 niños contraían el virus cada año antes de cumplir los 10 años , aproximadamente la mitad de ellos al nacer. Cerca del 90% de ese grupo desarrollaba una infección crónica.

En Estados Unidos, uno de cada cuatro niños con infección crónica por hepatitis B morirá prematuramente por cirrosis o cáncer de hígado.

Soy pediatra y especialista en medicina preventiva que estudia la administración y la política de vacunas. Vacunar a los bebés contra la hepatitis B al nacer sigue siendo una de las formas más claras y basadas en evidencia para mantener a los niños estadounidenses libres de esta infección mortal y de por vida.

El 18 de septiembre de 2025, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, un panel independiente de expertos que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), debatió cambiar la recomendación. Según la propuesta de votación, los bebés cuyas madres den positivo a hepatitis B aún recibirían la vacuna al nacer. Los bebés cuyas madres no den positivo recibirían la vacuna al mes de edad, aunque los padres tendrían la opción de que se la apliquen antes. Sin embargo, el 19 de septiembre, el comité aplazó la votación al siguiente encuentro, programado para el 22 y 23 de octubre.

Aunque este cambio propuesto suena pequeño, no está basado en evidencia nueva. Desharía más de tres décadas de una estrategia de prevención que ha casi eliminado la hepatitis B en la infancia temprana en Estados Unidos.

Aunque el comité revisa regularmente la guía de vacunas, esta reunión no es algo rutinario. En junio de 2025, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., disolvió al comité completo y nombró nuevos miembros. El comité tiene procedimientos de larga data para evaluar la evidencia sobre los riesgos y beneficios de una vacuna dada, así como otros parámetros para su uso. Pero en este caso, estos procedimientos no se están siguiendo.

Por qué el CDC adoptó la vacuna universal contra la hepatitis B

La hepatitis B es un virus que infecta las células del hígado, causando inflamación y daño. En adultos, se transmite por la sangre y fluidos corporales, a través de sexo sin protección, agujas contaminadas o contacto con cortes o llagas abiertas de una persona infectada.

La vacuna contra la hepatitis B está disponible desde principios de los años 80. Antes de 1991, la guía de salud pública recomendaba administrar la vacuna solo a recién nacidos y niños pequeños con alto riesgo de infección, por ejemplo, si nacían de una madre infectada o vivían en un hogar con alguien que tuviera hepatitis B.

Ese plan dirigido fracasó. Decenas de miles de niños se infectaban cada año.

Algunos recién nacidos se exponían cuando sus madres no eran examinadas adecuadamente o si se infectaban en el tercer trimestre del embarazo. Los niños también se infectaban a través del contacto en el hogar o en guarderías por exposiciones comunes como compartir cepillos de dientes o mordeduras que rompían la piel. Debido a que la hepatitis B puede sobrevivir hasta una semana en superficies domésticas, y muchos portadores desconocen que están infectados, incluso los bebés y niños pequeños de madres no infectadas estaban en riesgo.

Reconociendo estas lagunas, en 1991 el CDC recomendó la vacunación universal contra la hepatitis B para todos los niños desde el nacimiento, sin importar el riesgo materno.

Vacunar al nacer

El mayor peligro para que un bebé contraiga hepatitis B es al nacer, cuando el contacto con la sangre materna puede transmitir el virus. Sin tratamiento preventivo o vacunación, entre el 70% y el 90% de los bebés nacidos de madres infectadas contraerán la infección, y el 90% de esas infecciones se volverán crónicas. La infección en esos niños daña silenciosamente su hígado, pudiendo llevar a cáncer hepático y muerte.

Alrededor del 80% de los padres eligen seguir la guía del CDC y vacunar a sus bebés al nacer. Si las recomendaciones cambian para retrasar la primera dosis hasta el mes de edad, los bebés quedarían desprotegidos durante esta ventana vulnerable en la que la infección es más propensa a volverse crónica y dañar el hígado silenciosamente.

Las vacunas contra la hepatitis B utilizadas en Estados Unidos. tienen un historial sobresaliente de seguridad. El único riesgo confirmado es una reacción alérgica llamada anafilaxis, que ocurre aproximadamente en 1 de cada 600,000 dosis, y ningún niño ha muerto por esta reacción. Estudios extensos no muestran vínculo con otras condiciones graves.

Las recomendaciones actuales están diseñadas para proteger a todos los niños, incluyendo aquellos que no son detectados en la revisión materna o que se exponen al virus en la vida diaria. Volver al enfoque basado solo en riesgos pondría en peligro esta crítica red de seguridad.

* David Higgins es profesor asistente de Pediatría en la Universidad de Colorado, Campus Médico Anschutz.

* Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.



