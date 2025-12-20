Vacunas

El Departamento de Salud planea revisar el calendario de vacunación infantil para recomendar menos vacunas: reportes

Según fuentes, se busca que el esquema de EEUU sea similar al de Dinamarca, donde no recomienda vacunas estacionales contra virus respiratorios como el VRS, el covid-19 y la influenza, ni vacunar contra la hepatitis B o la varicela a todos los bebés.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) planea reformar el calendario de vacunas recomendadas para los niños en el país, reportaron esta semana medios estadounidenses.

Fuentes familiarizadas con el plan dijeron a The Washington Post y CNN que el nuevo calendario propuesto recomendaría menos vacunas, acercándolo más a lo que se recomienda en otros países desarrollados.

La expectativa es que el esquema de Estados Unidos sea similar, o casi idéntico, a las recomendaciones de Dinamarca, según dijo una fuente a CNN.

El secretario de salud Robert F. Kennedy Jr. ha citado habitualmente a Dinamarca como un modelo ideal en materia de política de vacunación que Estados Unidos debería emular.

El calendario de vacunación de Dinamarca no recomienda vacunas estacionales contra virus respiratorios como el VRS, el covid-19 y la influenza. El país tampoco recomienda vacunar contra la hepatitis B a todos los bebés ni contra la varicela.

No quedó claro de inmediato qué vacunas dejarían de recomendarse para los niños en el nuevo esquema de Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias también están sopesando la posibilidad de publicar unas directrices sobre vacunas que animen a los padres a consultar con un médico para tomar decisiones sobre la mayoría de las vacunas, dijeron las fuentes al Washington Post.

Este planteamiento implicaría una transformación profunda del sistema de salud, que tradicionalmente se apoya en las agencias federales para definir cómo se protege a los pacientes frente a las enfermedades.

El plan aún no ha sido finalizado y podría cambiar. HHS tenía previsto hacer el anuncio el viernes por la tarde, dijo la fuente a CNN, pero se pospuso hasta 2026 para no interferir con los planes de la Casa Blanca de anunciar nuevos esfuerzos para reducir los costos de los medicamentos mediante el modelo de precios de ‘Nación Más Favorecida’.

Los grandes cambios a la vacunación en EEUU hechos por Kennedy

Kennedy Jr., quien durante décadas ha puesto en duda la seguridad de las vacunas, ha declarado que planea examinar más a fondo las vacunas que reciben los niños y desde que está al frente del HHS ha hecho grandes cambios a las recomendaciones a la vacunación.

A principios de diciembre, el panel que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre políticas de vacunación votó para dejar de recomendar que todos los recién nacidos sean vacunados de manera rutinaria contra el virus de la hepatitis B.

Esto revierte una estrategia de prevención de 34 años que prácticamente había eliminado las infecciones de este tipo en la primera infancia en Estados Unidos.

La hepatitis B no es el único reto en materia de vacunas. El departamento de salud de Kennedy modificó recientemente una página web de los CDC para contradecir la conclusión científica de larga data de que las vacunas no causan autismo.

Las agencias federales también tomaron medidas para restringir las vacunas contra la covid-19 este otoño.

