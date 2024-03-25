Llegó el día: Trump debe pagar la fianza de $464 millones o enfrentarse a potenciales embargos en sus propiedades

Video ¿Qué pasa si Trump no paga la fianza de más de 460 millones de dólares por el caso de fraude civil?

Como dice el refrán: “No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla”, y el día de pagar llegó para Donald Trump.

El expresidente ha esperado hasta la fecha límite sin depositar la fianza de 464 millones de dólares que se le requiere en el juicio de fraude civil en Nueva York para apelar sin enfrentar potenciales embargos.

El equipo legal de Trump intentó diferentes maniobras para disminuir la cifra, o incluso que fuera desestimada la necesidad de poner la fianza alegando que podían ganar el caso. Pero sus alegatos no fueron escuchados y este lunes se vence el plazo.

Qué le espera al expresidente si no paga la fianza y por qué el magnate está corto de liquidez. Te contamos.

¿Por qué debe Trump pagar una fianza tan alta en Nueva York?

El juez del estado de Nueva York Arthur Engoron concluyó este año que las empresas de Trump participaron en una conspiración que duró años para engañar a bancos y aseguradoras alterando el tamaño de su riqueza y el valor de sus propiedades.

Estas propiedades incluyen Trump Tower, en Manhattan, la residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, y los clubes de golf de Trump en EEUU.

Por ello el juez ordenó en febrero a Trump y sus coacusados (entre ellos sus hijos Eric y Donald Trump Jr.) pagar la multa por daños e intereses por violar un estatuto antifraude de Nueva York, dando como plazo hasta el 25 de marzo.

En Nueva York, los acusados en casos civiles deben pagar una fianza por un valor de al menos el 110 % del monto del fallo para suspender el pago de la multa mientras apelan.

Usualmente esas fianzas son cubiertas por una aseguradora o una compañía especializada, pero los abogados de Trump dicen que después de acercarse a 30 de estas empresas, ninguna aceptó las propiedades inmobiliarias del expresidente como garantía, creando una "imposibilidad práctica" para obtener el dinero total de la fianza, dicen los abogados.

¿Tendrá Trump que hipotecar o vender activos para pagar fianza?

Hasta la semana pasada, los abogados de Trump insistían en que carecía de liquidez para pagar la fianza de 464 millones de dólares. Pero al ser titular de un patrimonio inmobiliario millonario, podría recurrir a hipotecas o ventas para conseguir el efectivo.

"Nadie ha oído nunca nada parecido. Me vería obligado a hipotecar o vender grandes activos, incluso a precio de saldo, y si luego gano en apelación, habrán desaparecido”, se quejó el multimillonario. “CAZA DE BRUJAS. ¡INJERENCIA ELECTORAL!", escribió el lunes pasado en su red social Truth Social.

En febrero el expresidente ofreció a una corte de apelaciones pagar una fianza de cien millones de dólares para poner en pausa la multa con intereses que le impuso Engoron, pero su oferta, de menos de un cuarto de la multa total, fue rechazada por el juez Anil Singh, de la corte de apelaciones de nivel medio del estado.

Sin embargo, Singh accedió a algunas de las peticiones de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos neoyorquinos, lo que podría ayudarle a conseguir el dinero que necesita para pagar la fianza necesaria.

A pesar de ello y de que el magnate en redes sociales y entrevistas asegura que tiene más de 400 millones de dólares en efectivo, sus abogados han dicho en varias ocasiones que no es factible inmovilizar tanto efectivo en una fianza y al mismo tiempo mantener sus negocios en funcionamiento y cumplir con otras obligaciones.

Por ejemplo, a principios de este mes, Trump pagó una fianza de casi $92 millones para apelar los $83.3 millones en daños y perjuicios que un jurado le ordenó pagar a la escritora E. Jean Carroll por otro caso de difamación al negar sus acusaciones de agresión sexual en contra de la mujer.

Este y otros problemas legales han ido mermando la fortuna del republicano, que anteriormente, en un estado financiero del 30 de junio de 2021, informó que tenía $293.8 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y un patrimonio neto general de $4,500 millones.

¿Qué pasaría si Trump no paga la fianza?

Si Trump no puede pagar "se enfrenta a la perspectiva de una humillación y un grave perjuicio financiero", explica Carl Tobias, profesor de Derecho de la Universidad de Richmond.

Con el plazo que expira este lunes, a menos que los tribunales intervengan o que la fiscal general de Nueva York le dé más tiempo, Trump podría tener que "vender sus propiedades o activos relacionados, intentar conseguir un préstamo bancario o incluso declararse en bancarrota", dijo Tobias.

Pero ni siquiera la bancarrota impediría a las autoridades reclamar el dinero de Trump, ya que la fiscal James podría congelar sus cuentas o incluso embargar ciertas propiedades relacionadas con el caso, explicó Tobias a AFP.

Las autoridades tendrán que evaluar qué activos quieren tomar, si sus cuentas bancarias o sus propiedades. Los expertos creen que la primera acción debería ser embargar sus cuentas bancarias.

"Los bancos son la parte más fácil, recibirán la sentencia del fiscal general y luego los bancos la ejecutarán", dijo a CNN Peter Katz, exfiscal federal del Distrito Este de Nueva York que ha llevado casos de fraude.

"Retiran los fondos de la cuenta y los ingresan en las cuentas de la Fiscalía. Lo otro es un poco más difícil", ya que embargar bienes lleva mucho más tiempo.

Una vez que los fiscales estatales decidan qué propiedad quieren tomar, dan a la oficina del sheriff de la orden de ejecución, junto con una cuota de $350, explicó a CNN, Adam Pollock, antiguo ayudante del fiscal general del estado de Nueva York.

Deben pasar 63 días a partir de que se le entregue la orden de ejecución al sheriff para que se pueda realizar una subasta pública para las propiedades, explica Pollock.

Mientras que jugar la carta de la bancarrota podría resultarle muy caro al republicano que busca regresar a la Casa Blanca en las próximas elecciones.

Fuentes citadas por The New York Times indicaron que los abogados del expresidente sugirieron la posibilidad de una quiebra para las entidades corporativas implicadas. Pero con una campaña presidencial en marcha, es poco probable que Trump piense en esa opción ahora mismo.

¿Hay alguna posibilidad de que Trump se libre de pagar la fianza?

El expresidente aún tiene esperanzas de que no tenga que desembolsar esa fuerte suma.

"Lucharé contra esto hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si es necesario", dijo Trump el viernes a Fox News. "No pueden quitarle su propiedad antes de que haya tenido la oportunidad de apelar".

Sin embargo, debido a que el caso de fraude fue juzgado en una corte estatal, Trump probablemente tendría que agotar primero el proceso de apelaciones estatales o pedirle a una corte federal que se hiciera cargo del caso, lo cual es poco común, para siquiera tener la oportunidad de llevar su lucha a la Corte Suprema de EEUU.

Un litigante que pierde en una corte federal de apelaciones o en el tribunal superior de un estado puede entonces presentar una petición a la Corte Suprema para que revise el caso.



Pero contrariamente a lo que afirma Trump, la confiscación de activos es una táctica legal común cuando alguien no puede acceder a suficiente efectivo para cubrir una multa civil, incluso mientras una apelación está pendiente.

La apelación, por sí sola, no detiene el cobro. Salvo intervención judicial, James estaría dentro de sus derechos legales para iniciar la confiscación de la propiedad de Trump si él no paga.

