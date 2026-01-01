Ayuda económica Estos son los productos que ya no podrás comprar con tus cupones de alimentos SNAP en 2026 La medida es parte de un esfuerzo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. para que los estados eliminen alimentos considerados poco saludables del programa federal de $100 mil millones, conocido como cupones para alimentos, que beneficia a 42 millones de estadounidenses.





Video Cambios en el programa SNAP: te decimos los nuevos requisitos y quiénes quedarían excluidos

Los beneficiarios de cupones de alimentos ya no podrán comprar a partir de este año golosinas o sodas con el estipendio que reciben del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Actualmente, 18 estados aprobaron esa medida que se aplicará a partir de este 1 de enero en cinco de ellos.

La medida es parte de un esfuerzo del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, para que los estados eliminen alimentos considerados poco saludables del programa federal de $100 mil millones, conocido como "food stamps", que beneficia a 42 millones de estadounidenses.

"No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a las personas y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudan a crear", señaló Kennedy en un comunicado dado a conocer este mes.

Te dejamos la lista de productos y la fecha en que ya no podrás comprar esos alimentos con tus ‘fustán’.

Los productos que los estados prohibirán comprar con SNAP en 2026

Enero 2026

Indiana: a partir del 1 de enero de 2026

-Refrescos -Dulces

Iowa: a partir del 1 de enero de 2026

-Todos los alimentos gravables según el Departamento de Ingresos de Iowa -Excepción: plantas productoras de alimentos y semillas para producir alimentos

Nebraska: a partir del 1 de enero de 2026

-Refrescos -Bebidas energéticas

Utah: a partir del 1 de enero de 2026

-Refrescos



West Virginia: a partir del 1 de enero de 2026

-Refrescos

Febrero 2026

Idaho: a partir del 15 de febrero de 2026

-Refrescos -Dulces

Oklahoma: a partir del 15 de febrero de 2026

-Refrescos -Dulces

Louisiana: a partir del 18 de febrero de 2026

-Refrescos -Bebidas energéticas -Dulces

Marzo 2026

Colorado: a partir del 1 de marzo de 2026

-Refrescos

Abril 2026

Texas :a partir del 1 de abril de 2026

-Bebidas endulzadas -Dulces

Virginia: a partir del 1 de abril de 2026

-Bebidas endulzadas



Florida: a partir del 20 de abril de 2026

-Refrescos -Bebidas energéticas -Dulces

-Postres preparados

Julio 2026

Arkansas: a partir del 1 de julio de 2026

-Refrescos -Bebidas de frutas y verduras con menos del 50 % de jugo natural -Bebidas no saludables

-Dulces

Tennessee: a partir del 31 de julio de 2026

-Refrescos -Bebidas energéticas -Dulces

Agosto 2026

Hawái: a partir del 1 de agosto de 2026

-Refrescos



Carolina del Sur: a partir del 31 de agosto de 2026

-Dulces -Bebidas energéticas -Refrescos

-Bebidas endulzadas

Septiembre 2026

Dakota del Norte: a partir del 1 de septiembre de 2026

-Refrescos -Bebidas energéticas -Dulces

Octubre 2026

Missouri: a partir del 1 de octubre de 2026

-Dulces -Postres preparados -Ciertas bebidas no saludables

La campaña tiene como objetivo reducir enfermedades crónicas, como la obesidad y la diabetes, que están asociadas con bebidas azucaradas y otros dulces, una de las principales metas de Kennedy para “Hacer a Estados Unidos Saludable de Nuevo”.

Las críticas a la nueva medida de SNAP

Expertos en la industria minorista y políticas de salud dijeron que los programas estatales de SNAP, que ya enfrentan una enorme presión debido a los drásticos recortes presupuestarios, no están preparados para los complejos cambios, no cuentan con listas completas de los alimentos afectados y enfrentan desafíos técnicos en el punto de venta que varían según el estado y la tienda.

Además, las investigaciones siguen arrojando resultados mixtos en lo referente a si restringir las compras con el programa SNAP mejora la calidad de la dieta y la salud.

La Federación Nacional de Minoristas pronosticó filas más largas en las cajas y más quejas de los clientes a medida que los beneficiarios de SNAP descubran qué alimentos quedaron afectados por las nuevas exenciones.

Un informe de la Asociación Nacional de Tiendas de Comestibles y otros grupos comerciales de la industria estima que implementar las restricciones de SNAP le costaría a los minoristas del país 1,600 millones de dólares en un principio y otros 759 millones cada año.

"Castigar a los beneficiarios de SNAP significa que todos pagamos más en la tienda de comestibles", aseguró a AP Gina Plata-Nino, directora de un grupo de defensa contra el hambre Food Research & Action Center.

Marc Craig, de 47 años y residente de Des Moines, dijo que ha estado viviendo en su automóvil desde octubre. Comentó que con las nuevas exenciones le será más difícil tomar la decisión de cómo usar los 298 dólares en beneficios de SNAP que recibe cada mes, además de que aumentarán el estigma que siente en la caja registradora.

"Tratan a las personas que reciben cupones para alimentos como si no fuéramos personas", declaró Craig.

Las exenciones de SNAP tendrán una duración de dos años, con la opción de extenderlas por tres años más, según el Departamento de Agricultura. Se requiere que cada estado evalúe el impacto de los cambios.

Anand Parekh, director de políticas de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Michigan, dijo a AP que a los expertos en salud les preocupa que las exenciones ignoren factores más amplios que afectan la salud de los beneficiarios de SNAP.

"Esto no resuelve los dos problemas fundamentales, que son que los alimentos saludables en este país no son asequibles y los alimentos poco saludables son baratos y ubicuos", puntualizó.

