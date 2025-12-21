Donald Trump Trump remueve a casi 30 diplomáticos de carrera de sus cargos en embajadas Los afectados por la reestructuración no perderán sus puestos en el servicio exterior, sino que regresarán a Washington para desempeñar otras funciones si así lo desean, según informaron funcionarios.

Video ¿Por qué el gobierno de Trump está enviando cartas de cobro a patrocinadores de inmigrantes?

La administración de Donald Trump inició el retiro de casi 30 diplomáticos de carrera de sus puestos de embajadores y otros altos cargos en embajadas, mientras busca colocar a funcionarios leales a su agenda política.

Los jefes de misión en al menos 29 países fueron informados la semana pasada que sus mandatos terminarían en enero, según dos funcionarios del Departamento de Estado, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir movimientos internos de personal.

PUBLICIDAD

Todos ellos habían asumido sus cargos en la administración de Joe Biden, pero habían sobrevivido a una purga inicial en los primeros meses del segundo gobierno de Trump, dirigida principalmente a funcionarios políticos.

Esto cambió el miércoles, cuando comenzaron a recibir avisos de funcionarios en Washington sobre su inminente salida.

Los embajadores sirven a voluntad del presidente, aunque suelen permanecer en sus puestos entre tres y cuatro años.

Los afectados por la reestructuración no perderán sus puestos en el servicio exterior, sino que regresarán a Washington para desempeñar otras funciones si así lo desean, según informaron los funcionarios.

El Departamento de Estado se negó a comentar sobre el número específico de embajadores afectados, pero defendió los cambios, calificándolos de "un proceso estándar en cualquier administración". Señaló que un embajador es "un representante personal del presidente y es derecho del presidente asegurarse de contar con personas en estos países que impulsen la agenda del 'America First'".

África es el continente más afectado por los cambios, que se dan en Burundi, Camerún, Cabo Verde, Gabón, Costa de Marfil, Madagascar, Mauricio, Níger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Somalia y Uganda.

En segundo lugar está Asia, con cambios en Fiji, Laos, las Islas Marshall, Papua Nueva Guinea, Filipinas y Vietnam.

Cuatro países de Europa (Armenia, Macedonia, Montenegro y Eslovaquia) están afectados, así como dos en Oriente Medio (Argelia y Egipto), Asia meridional y central (Nepal y Sri Lanka) y el hemisferio occidental (Guatemala y Surinam).

El medio Politico fue el primero en informar sobre los retiros de embajadores, que han generado preocupación entre algunos legisladores y el sindicato que representa a los diplomáticos estadounidenses.

PUBLICIDAD

Mira también: