Juez rechaza apelación de Trump de pagar solo $100 millones de la multa por $454 millones del juicio por fraude en Nueva York

Un juez de apelaciones de Nueva York se negó este miércoles a aprobar la propuesta del expresidente Donald Trump de pagar menos de una cuarta parte de la multa que le fue impuesta en uno de los casos en su contra por fraude civil en el estado de Nueva York.

El juez Anil Singh, de la corte de apelaciones de nivel medio del estado, dictaminó que Trump debe depositar una fianza que cubra el importe total para detener la ejecución de la sentencia, por lo que el expresidente debe pagar la multa por fraude civil de $454 millones.

Singh accedió a algunas de las peticiones de Trump, incluida la suspensión de una prohibición de tres años que le impedía solicitar préstamos a bancos neoyorquinos, lo que podría ayudarle a conseguir el dinero que necesita para pagar la fianza necesaria.

De acuerdo con los abogados el veredicto del 16 de febrero le hacía imposible asegurar una fianza por la cantidad total.

Más temprano este miércoles los abogados de Donald Trump dijeron que el exmandatario estaba dispuesto a pagar una fianza de $100 millones, lo que representa menos de un cuarto de la asombrosa multa que un juez le impuso en el caso de fraude civil contra él en el estado de Nueva York.



El equipo legal del magnate argumentó que las disposiciones del veredicto hacen imposible que el expresidente pueda pagar en su totalidad la multa.

Los abogados buscan bloquear a la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de ejecutar la sentencia mientras se desarrolla su apelación. Singh dictaminó que Trump debe depositar el importe total, lo que paralizaría automáticamente el cobro.

En total, el candidato presidencial republicano y sus codemandados deben más de $465 millones al Estado. Tienen hasta el 25 de marzo para conseguir una suspensión, un mecanismo legal que detiene el cobro mientras él apela, o se verán obligados a pagar la multa o correrán el riesgo de que se les embarguen algunos de sus bienes.

¿Por qué debe pagar esa gran multa Donald Trump?

El juez Arthur Engoron dictaminó que Trump cometió fraude al presentar durante unos 11 años estados financieros engañosos de sus empresas, que le permitieron obtener préstamos y seguros con intereses más favorables.

El caso señaló a Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump de manipular fraudulentamente los valores de las propiedades para obtener beneficios en préstamos.

Hace al menos dos años, la Organización Trump dejó de enviar cifras financieras exageradas sobre su patrimonio neto al Deutsche Bank y a otras entidades, pero un supervisor designado por la corte señaló que eso solo ocurrió después de que fuera demandado y que otros documentos financieros seguían conteniendo errores y tergiversaciones.

Aunque el banco ofreció a Trump tasas de interés más bajas porque había aceptado garantizar personalmente los préstamos con su propio dinero, no estaba claro cuánto bajaron los intereses debido a las cifras infladas.

En septiembre pasado, el juez Engoron dictaminó que debían revocarse los certificados estatales necesarios para gestionar muchas de sus empresas en Nueva York.

Engoron dijo que Trump debería perder el control de esas empresas, que son las propietarias oficiales de su sede en la Quinta Avenida y de otras propiedades emblemáticas, y entregarlas a un administrador judicial que gestione su "disolución".

