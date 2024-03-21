Trump asegura que no tiene plata para pagar la fianza en NY y un embargo de un campo de golf parece acercarse

Video ¿Qué puede pasar si Trump no paga la fianza de $464 millones por el caso de fraude en Nueva York?

Las más recientes actuaciones de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ante una corte del condado de Westchester dan a entender que su oficina se está preparando para intentar embargar el campo de golf del expresidente Donald Trump y su mansión en el norte de Manhattan, conocida como Seven Springs.

Esto ocurre días después de que los abogados de Trump indicaron a la corte de apelaciones que le es imposible pagar una fianza que cubra la sentencia de 464 millones de dólares del juicio por fraude civil en Nueva York.

¿El problema? Una crisis de liquidez de Trump. Los abogados escribieron que obtener una fianza "por el monto total... no es posible".

El expresidente había dicho tiempo atrás que disponía de "bastante más de 400 millones de dólares en efectivo", pero las derrotas judiciales una tras otra lo han puesto con una deuda cerca a los 500 millones de dólares.

Las limitaciones financieras de Trump quedaron al descubierto cuando apeló el fallo del juez Arthur Engoron del 16 de febrero, en el juicio en su contra encabezado por la fiscal Letitia James. Trump y sus coacusados fueron encontrados culpables de planear durante años engaños a bancos y aseguradoras inflando y desinflando su riqueza a conveniencia para obtener préstamos, beneficios impositivos y cerrar acuerdos.

Pero si él no tiene el dinero en efectivo, hay diferentes escenarios posibles: pedirle dinero a compañías que se dedican a pagar fianzas (algo que ya hizo pero no resultó), declararse en bancarrota o también la corte podría ejercer embargos en propiedades, como se supo este jueves.

30 empresas le dijeron que no pagarían la fianza a Trump

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, no ha podido pagar la fianza impuesta en uno de sus juicios en Nueva York. Imagen Win McNamee/Getty Images



Existen empresas garantes que pagan fianzas a la justicia. Cubrirían la sentencia del expresidente si perdiera la apelación y no paga. A cambio, Trump debería ofrecer dinero en efectivo, acciones o bonos y pagarle a la empresa una compensación millonaria.

Sin embargo, el problema es que Trump no parece tener el dinero líquido.

Los abogados han dicho que hay una “imposibilidad" de reunir todo el dinero, pese a los esfuerzos que han hecho: se acercaron a más de 30 empresas que ofrecen fianzas de apelación y, sin embargo, han encontrado “dificultades insuperables”.

Un análisis de la riqueza de Trump hecho por el diario The New York Times indicó que tiene más de 350 millones de dólares en efectivo, muy por debajo de lo que necesitaría.

Con intereses, Trump le debe al estado unos 464 millones de dólares. Esa cantidad está aumentando casi $112,000 cada día. En total, él y los coacusados, incluida su empresa, sus hijos Eric y Donald Trump Jr. , deben 467,3 millones de dólares. Para obtener una fianza, se les exigiría presentar una garantía que cubra el 120% del fallo, o alrededor de 557,5 millones de dólares, dijeron los abogados del expresidente.

¿Un embargo a las propiedades de Trump?

El 25 de marzo es la fecha límite pautada por el momento para que Trump pague la fianza. De lo contrario, la Fiscalía podría embargar bienes del expresidente para cubrir el monto.

Citando los rechazos de más de esas 30 empresas que pagan fianzas, Trump pidió al tribunal de apelaciones intermedio del estado que revocara un fallo que exigía que pagara una fianza por el monto total para detener la ejecución mientras apela la sentencia en el caso de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Sus abogados habían propuesto previamente una fianza de 100 millones de dólares, pero la justicia lo rechazó después de una audiencia de emergencia el 28 de febrero.

Si el tribunal de apelaciones no interviene, James puede intentar hacer cumplir la sentencia a partir del 25 de marzo. James ha dicho que intentará embargar algunos de los activos de Trump si él no puede pagar.

¿Vender las propiedades de Trump?

Trump sostiene que tiene miles millones de dólares, pero lo cierto es que gran parte de su riqueza está inmovilizada en propiedades como edificios o campos de golf y otras propiedades.

Los abogados del expresidente dicen que las empresas de pagos de fianzas no estaban dispuestas a emitir un pago tan grande con activos inmobiliarios de Trump como garantía.

¿Se planteó la idea de vender propiedades de Trump para obtener el efectivo? Los defensores de Trump dicen que vender las propiedades de Trump como "liquidación" resultarían en pérdidas irrecuperables y enormes.

¿Una venta de acciones de la red social de Trump?

En los documentos judiciales no se mencionó la posible ganancia financiera inesperada para Trump por un acuerdo inminente para poner su compañía de redes sociales, Trump Media & Technology Group, en el mercado de valores.

Se espera que en los próximos días, informaron medios, una reunión de accionistas revise el acuerdo. La agencia AP dijo que Trump poseería al menos el 58% de las acciones de la empresa, que gestiona su plataforma Truth Social.

Dependiendo del precio de las acciones, esto podría valer varios millones de dólares.

¿Trump evalúa declarar una quiebra?

Fuentes citadas por The New York Times indicaron que los abogados del expresidente sugirieron la posibilidad de una quiebra para las entidades corporativas implicadas. Pero con una campaña presidencial en marcha, es poco probable que Trump piense en esa opción ahora mismo.

La compañía de Trump no ha descartado la quiebra, ya que detendría el proceso contra esas entidades e impediría que James pudiera embargar propiedades.

Pero Trump, marcado por una experiencia en la década de 1990 cuando algunas de sus empresas se declararon en quiebra, probablemente se resista a hacerlo.

Pero Trump todavía podría enfrentar cuestiones legales para ve si es capaz o no de pagar.

¿Por qué quieren que Trump pague una fianza tan alta?

Los abogados de Trump dijeron el lunes que una fianza de casi 500 millones de dólares “no tiene precedentes” para una compañía.

En una presentación judicial la semana pasada, el fiscal general adjunto Dennis Fan instó al panel de apelaciones a rechazar el pedido de Trump y lo describió como un "confíe en nosotros" (que le pagaremos si hay que hacerlo).

Fan sostuvo que sin una fianza para asegurar el fallo, Trump podría intentar evadir la ejecución en una fecha posterior y obligar al estado a “gastar recursos públicos sustanciales” para cobrar el dinero adeudado.

Una fianza completa es necesaria en parte porque los abogados de Trump "nunca han demostrado que los activos líquidos del señor Trump, que pueden fluctuar con el tiempo, serán suficientes para satisfacer el monto total de esta sentencia luego de la apelación", dijo el fiscal.