Donald Trump El Departamento de Justicia defiende la publicación parcial de los archivos de Epstein, en medio de las críticas demócratas El subsecretario Todd Blanche argumentó que fue necesario divulgar solo una parte de los archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein para proteger a los sobrevivientes de abuso sexual. Prometió que la administración de Donald Trump eventualmente cumplirá con su obligación legal.

Video Varios archivos del caso Epstein desaparecen de la página web del DOJ, incluida una foto de Trump

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, defendió este domingo la decisión del gobierno de Donald Trump de publicar solo una parte de los archivos relacionados con la investigación del caso del fallecido financista convicto Jeffrey Epstein, incumpliendo del todo con la fecha límite impuesta por el Congreso.

Blanche argumentó que fue necesario divulgar solo una parte para proteger a los sobrevivientes de abuso sexual por parte de la red de Epstein. Prometió que la administración de Trump eventualmente cumplirá con su obligación legal.

Sin embargo, enfatizó que el Departamento de Justicia (DOJ) estaba obligado a actuar con cautela al hacer públicos miles de documentos que pueden contener información confidencial.

La publicación parcial el viernes de los archivos de Epstein ha provocado nuevas críticas por parte de los demócratas, que han acusado al gobierno de intentar ocultar información. Blanche fustigó esa reacción en momentos en que el gobierno afronta pedidos de mayor transparencia, incluso de miembros de su base política, sobre las investigaciones en torno a Epstein.

En vida, Epstein tejió una amplia red de influencia a tal grado que alguna vez contó a Trump, así como a varios líderes políticos y titanes empresariales, entre sus allegados.

Blanche, sin embargo, insistió en que la razón de la publicación parcial era para proteger a las sobrevivientes. “La razón por la que seguimos revisando documentos y continuando nuestro proceso es simplemente para proteger a las víctimas”, declaró en el programa 'Meet the Press' de NBC. “Así que las mismas personas que se quejan de la falta de documentos presentados el viernes son las mismas que aparentemente no quieren que protejamos a las víctimas”, agregó.

Los comentarios de Blanche fueron los más extensos por parte del gobierno desde la divulgación de parte de los archivos, que incluyen fotografías, transcripciones de entrevistas, registros de llamadas, actas judiciales y otros documentos.

Sin embargo, algunos de los registros más importantes que se esperaban sobre Epstein no figuran entre los liberados, como las entrevistas del FBI con sobrevivientes y los memorandos internos en los que el DOJ evaluó las decisiones de imputación. Estos registros podrían ayudar a explicar la evaluación del caso por parte de los investigadores y por qué se permitió a Epstein declararse culpable en 2008 de un cargo de prostitución relativamente menor a nivel estatal.

Trump intentó durante meses mantener los registros confidenciales. Aunque no se le ha acusado de irregularidades en relación con Epstein, el mandatario ha argumentado que no hay nada relevante en los archivos y que el público debería centrarse en otros asuntos.

Los fiscales federales de Nueva York presentaron cargos de tráfico sexual contra Epstein en 2019, pero él murió por suicidio en la cárcel después de su arresto.

Los demócratas argumentan que hay un encubrimiento

Legisladores demócratas criticaron el domingo a Trump y al DOJ por la liberación parcial. El representante Jamie Raskin, de Maryland, argumentó que el DOJ está obstruyendo la implementación de la ley que exige la divulgación de los documentos, pero no porque quiera proteger a las víctimas de Epstein.

“Se trata de encubrir cosas que, por la razón que sea, Donald Trump no quiere que se hagan públicas, ya sea sobre sí mismo, otros miembros de su familia, amigos, Jeffrey Epstein o simplemente la red social, empresarial y cultural en la que estuvo involucrado durante al menos una década, si no más”, dijo en el programa 'State of the Union' de CNN.

Blanche también defendió la decisión del DOJ de retirar varios archivos relacionados con el caso de su página web pública, incluida una fotografía que mostraba a Trump, menos de un día después de su publicación.

Esos archivos, que estaban disponibles el viernes pero no el sábado, incluían imágenes de pinturas que representaban mujeres desnudas y uno mostraba una serie de fotografías a lo largo de un aparador y en cajones. En esa imagen, dentro de un cajón entre otras fotos, había una fotografía de Trump junto a Epstein, Melania Trump y Ghislaine Maxwell, la colaboradora de Epstein.

Blanche afirmó que los documentos fueron eliminados porque también mostraban a víctimas de Epstein. Añadió que la foto de Trump y los demás documentos se volverán a publicar una vez que se eliminen los datos para proteger a los sobrevivientes. “No tiene nada que ver con el presidente Trump”, dijo Blanche. “Ya hay docenas de fotos del presidente Trump publicadas, en las que se le ve con el Sr. Epstein”.

Los miles de registros relacionados con Epstein publicados ofrecen la visión más detallada hasta la fecha de casi dos décadas de escrutinio gubernamental sobre los abusos sexuales a mujeres jóvenes y menores de edad de los que se acusó a Epstein.

Sin embargo, la publicación del viernes, con decenas de documentos fuertemente tachados, no ha apaciguado las demandas de que se divulgue la información completa.

Blanche dijo que el DOJ continúa revisando el conjunto de documentos y ha conocido los nombres de otras víctimas potenciales en los últimos días.

El fiscal general adjunto también defendió la decisión de la Oficina Federal de Prisiones de trasladar a Maxwell a una prisión federal de mínima seguridad con menos restricciones a principios de este año, poco después de que la entrevistara sobre Epstein. Blanche afirmó que el traslado se realizó debido a la preocupación por su seguridad.

Maxwell, la exnovia de Epstein, está cumpliendo una sentencia de prisión federal de 20 años por su condena de 2021 por delitos de tráfico sexual.

“Estaba sufriendo numerosas amenazas de muerte”, dijo Blanche. “Por lo tanto, la Oficina de Prisiones no solo es responsable de encarcelar a las personas y asegurar que permanezcan allí, sino también de su seguridad”.

Mientras tanto, el representante Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, han indicado que podrían redactar artículos de juicio político contra la fiscal general, Pam Bondi, por lo que consideran un grave fracaso del DOJ en cumplir con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

"No se trata del cronograma, sino del ocultamiento selectivo", declaró Khanna en el programa 'Face the Nation' de CBS. Agregó que las partes tapadas en los archivos publicados son excesivas y que cree que habrá "apoyo bipartidista para exigir responsabilidades".

