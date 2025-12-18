Donald Trump Demócratas difunden más imágenes del patrimonio de Epstein que muestran a Chomsky, Gates y Bannon Legisladores demócratas divulgaron una vez más imágenes del patrimonio del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein que muestran a figuras de la política y el entretenimiento.

Video Demócratas de la Cámara de Representantes publican nuevas fotos del patrimonio de Jeffrey Epstein

Los demócratas en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgaron 68 documentos que incluyen más imágenes del patrimonio del delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein

En algunas de las imágenes vuelven a aparecer fotos del fundador de Microsoft, Bill Gates, y del director de cine, Woody Allen y del exasesor de Trump, Steve Bannon. Los tres ya habían aparecido en fotos del patrimonio de Epstein divulgadas anteriormente.

Como ha ocurrido con divulgaciones anteriores de imágenes por parte de los demócratas, las fotos fueron publicadas sin contexto, por lo que no queda claro cuándo, cómo ni dónde fueron tomadas.

La difusión ocurre mientras se acerca la fecha límite para que el Departamento de Justicia divulgue todos los archivos del caso Epstein establecida para este viernes como ordena una ley aprobada recientemente por el Congreso.

La ley fue votada en noviembre en medio de crecientes presiones de republicanos y demócratas para que el gobierno de Donald Trump accediera a divulgar los archivos de Epstein, fallecido en 2019 antes de ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Sin embargo, los demócratas han ido publicando imágenes y documentos del patrimonio del criminal sexual poco a poco aún antes de que llegue la fecha límite.

En imágenes divulgadas anteriormente han aparecido figuras de la política estadounidense como Trump, quien en la última entrega aparece con Epstein y un grupo de mujeres.

En la entrega más reciente de imágenes aparecen dos fotos que muestran al fundador de Microsoft, Bill Gates, sonriente al lado de una mujer diferente en cada foto. Los rostros de las mujeres fueron censurados.

Bill Gates aparece nuevamente en las imágenes del patrimonio de Epstein. (Foto: House Oversight)



En otro par de fotos aparece NOam Chomsky, intelectual estadounidense conocido por sus estudios sobre la política internacional, a bordo de lo que parece un jet privado junto a Epstein.

Noam Chomsky aparece en dos fotos del patrimonio de Epstein. (Foto: House Oversight)

En dos de las fotos aparece Woody Allen con Epstein y con un grupo de personas mientras hablan sentados alrededor de una mesa.

Woody Allen ya había aparecido en imágenes del patrimonio de Epstein. (Foto: House Oversight)

En cinco fotos aparece Steve Bannon hablando con Epstein frente a su escritorio.

Steve Bannon dialoga con Epstein en lo que aparenta ser la oficina del financista. (Foto: House Oversight)

Luego aparecen imágenes que muestran partes del cuerpo de una mujer que a su vez llevan inscritos frases en su piel.

Una de las fotos muestra un texto escrito en el pie de la mujer que pertenece a la novela de Vladimir Nabokov “Lolita”, que trata de la obsesión sexual de un hombre con una niña de 12 años. Una copia de la novela aparece a un lado del pie de la mujer.

Una serie de imágenes muestran partes del cuerpo de una mujer con textos inscritos en su piel (Foto: House Oversight)

Además, la entrega incluye una captura de pantalla de una conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea en la que se habla de conseguir mujeres. No está claro entre quiénes se dio la conversación escrita.

"No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga exploradora que me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1000$ por chica. Te las enviaré ahora. ¿Quizás alguien le sirva a J?", dice el texto.

Luego aparece una descripción de lo que aparenta ser una de las mujeres de las que está hablando. La descripción está desglosada en “nombre”, “18 años de edad”, “altura”, “medidas”, “peso”, “Schengen”, y “ciudad de salida”.

Una conversación sobre conseguir mujeres aparece en las imágenes del caso Epstein (Foto: House Oversight)

A un lado de cada categoría aparecen censuradas las especificaciones de cada uno de los datos. Sólo está visible la palabra “Rusia” a un lado de “ciudad de salida”.

Los nuevos archivos también incluyen imágenes de pasaportes de la República Checa, Rusia, Sudáfrica, Lituania, Marruecos, entre otros.

Imágenes de pasaportes aparecen en el patrimonio de Epstein (Foto: House Oversight)

