Donald Trump

Juez bloquea orden electoral de Trump en demanda presentada por estados con voto por correo como Oregon y Washington

Este viernes un juez federal impidió que la administración del presidente Donald Trump aplique la mayor parte de su orden ejecutiva sobre las elecciones en los estados de Washington y Oregón, que permiten el voto por correo, en lo que supone el último revés para los esfuerzos de Trump por exigir una prueba documental de ciudadanía para votar y que todas las papeletas se reciban antes del día de las elecciones.

El juez federal de distrito John H. Chun, en Seattle, determinó que esos requisitos excedían la autoridad del presidente, siguiendo fallos similares en un caso de Massachusetts presentado por 19 estados y en un caso de Washington DC presentado por grupos demócratas y de derechos civiles.

"El fallo de hoy es una gran victoria para los votantes de Washington y Oregón, y para el estado de derecho", dijo el fiscal general de Washington, Nick Brown. "El tribunal ha hecho cumplir la norma constitucional de larga data según la cual solo los estados y el Congreso pueden regular las elecciones, y no el negacionista electoral en jefe".

La orden ejecutiva, emitida en marzo, incluía nuevos requisitos para que las personas proporcionaran pruebas documentales de su ciudadanía al inscribirse para votar, y exigía que todas las papeletas por correo se recibieran antes del día de las elecciones. También ponía en riesgo la financiación federal de los estados si los funcionarios electorales no la cumplían.

Los funcionarios de Oregón y Washington, que aceptan las papeletas siempre que tengan el matasellos del día de las elecciones, afirmaron que eso podría privar del derecho al voto a miles de votantes. Durante las elecciones generales de 2024, los funcionarios de Washington contaron casi 120,000 papeletas que se recibieron después del día de las elecciones, pero que tenían el matasellos de ese día. Los funcionarios de Oregón recibieron casi 14,000 papeletas de este tipo.

El juez consideró que las medidas de Trump violaban la separación de poderes. Señaló que la Constitución otorga al Congreso y a los estados la autoridad para regular las elecciones federales.

Oregón y Washington afirmaron que presentaron una demanda por separado de otros estados porque, al ser estados que votan exclusivamente por correo, se veían especialmente perjudicados por la orden ejecutiva.

Trump y otros republicanos han promovido la idea de que un gran número de personas que no eran ciudadanos estadounidenses podrían estar votando. Sin embargo, el voto de los no ciudadanos es poco frecuente y, cuando se les descubre, pueden enfrentarse a cargos por delitos graves y a la deportación.

