Ayuda económica La lista completa de los estados que prohibirán la compra de algunos productos con cupones SNAP en 2026 y desde cuándo Actualmente 18 estados han aprobado esta restricción, la cual entró en vigor desde el 1 de enero en cinco de ellos.

Video Cambios en el programa SNAP: te decimos los nuevos requisitos y quiénes quedarían excluidos

Las personas que reciben cupones de alimentos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya no podrán adquirir golosinas y refrescos con los 'fustán' a partir de este año.

El Departamento de Agricultura de EEUU (USDA, por sus siglas en inglés) aprobó a en agosto del año pasado exenciones que permiten a los estados prohibir a los beneficiarios comprar productos como bebidas energetizantes y azucaradas.

PUBLICIDAD

La secretaria de Agricultura Brooke Rollins dijo en un comunicado entonces que la medida busca recuperar el "verdadero propósito" de SNAP, que es "la nutrición", en lo que consideró son "pasos audaces e históricos para revertir la epidemia de enfermedades crónicas (ligadas a la mala nutrición) que se ha arraigado en este país durante demasiado tiempo".

Hasta ahora, 18 estados han aprobado esta restricción, la cual entró en vigor desde el 1 de enero en cinco de ellos.

La mayoría de ellos prohibió la compra de dulces, sodas, bebidas azucaradas, bebidas energéticas y algunos postres preparados. Aquí puedes ver la lista específica de los productos por cada estado.

Te dejamos de los estados donde estará vigente esa prohibición a partir de 2026.

Los estados prohibirán comprar sodas y dulces con SNAP en 2026

Enero 2026

Indiana: a partir del 1 de enero de 2026

Iowa: a partir del 1 de enero de 2026

Nebraska: a partir del 1 de enero de 2026

Utah: a partir del 1 de enero de 2026

West Virginia: a partir del 1 de enero de 2026

Febrero 2026

Idaho: a partir del 15 de febrero de 2026

Oklahoma: a partir del 15 de febrero de 2026

Louisiana: a partir del 18 de febrero de 2026

PUBLICIDAD

Marzo 2026

Colorado: a partir del 1 de marzo de 2026

Abril 2026

Texas: a partir del 1 de abril de 2026

Virginia: a partir del 1 de abril de 2026

Florida: a partir del 20 de abril de 2026

Julio 2026

Arkansas: a partir del 1 de julio de 2026

Tennessee: a partir del 31 de julio de 2026

Agosto 2026

Hawái: a partir del 1 de agosto de 2026

Carolina del Sur: a partir del 31 de agosto de 2026

Septiembre 2026

Dakota del Norte: a partir del 1 de septiembre de 2026

Octubre 2026

Missouri: a partir del 1 de octubre de 2026

PUBLICIDAD

Las críticas a la nueva medida de SNAP

Expertos en la industria minorista y políticas de salud dijeron que los programas estatales de SNAP, que ya enfrentan una enorme presión debido a los drásticos recortes presupuestarios, no están preparados para los complejos cambios, no cuentan con listas completas de los alimentos afectados y enfrentan desafíos técnicos en el punto de venta que varían según el estado y la tienda.

Además, las investigaciones siguen arrojando resultados mixtos en lo referente a si restringir las compras con el programa SNAP mejora la calidad de la dieta y la salud.

La Federación Nacional de Minoristas pronosticó filas más largas en las cajas y más quejas de los clientes a medida que los beneficiarios de SNAP descubran qué alimentos quedaron afectados por las nuevas exenciones.

Un informe de la Asociación Nacional de Tiendas de Comestibles y otros grupos comerciales de la industria estima que implementar las restricciones de SNAP le costaría a los minoristas del país 1,600 millones de dólares en un principio y otros 759 millones cada año.

"Castigar a los beneficiarios de SNAP significa que todos pagamos más en la tienda de comestibles", aseguró a AP Gina Plata-Nino, directora de un grupo de defensa contra el hambre Food Research & Action Center.

Marc Craig, de 47 años y residente de Des Moines, dijo que ha estado viviendo en su automóvil desde octubre. Comentó que con las nuevas exenciones le será más difícil tomar la decisión de cómo usar los 298 dólares en beneficios de SNAP que recibe cada mes, además de que aumentarán el estigma que siente en la caja registradora.

PUBLICIDAD

"Tratan a las personas que reciben cupones para alimentos como si no fuéramos personas", declaró Craig.

Las exenciones de SNAP tendrán una duración de dos años, con la opción de extenderlas por tres años más, según el Departamento de Agricultura. Se requiere que cada estado evalúe el impacto de los cambios.

Anand Parekh, director de políticas de la facultad de Salud Pública de la Universidad de Michigan, dijo a AP que a los expertos en salud les preocupa que las exenciones ignoren factores más amplios que afectan la salud de los beneficiarios de SNAP.

"Esto no resuelve los dos problemas fundamentales, que son que los alimentos saludables en este país no son asequibles y los alimentos poco saludables son baratos y ubicuos", puntualizó.

Mira también: