Trump tendrá que pagar antes del lunes los $83.3 millones de indemnización a la escritora E. Jean Carroll, dictamina juez

E. Jean Carroll tras decisión de declarar culpable a Trump por abuso sexual y difamación

Donald Trump tendrá que pagar los $83.3 millones de indemnización a la escritora E. Jean Carroll o depositar una fianza por la misma cantidad, luego de que un juez se negara a otorgarle una exención del veredicto en el que fue encontrado culpable de difamación.

El juez Lewis A. Kaplan dijo al abogado de Trump en una orden escrita que no retrasará los plazos para depositar una fianza que garantice que la escritora pueda cobrar la indemnización si la sentencia sobrevive a las apelaciones.

En su orden, Kaplan señaló que los abogados de Trump esperaron 25 días para tratar de retrasar la fecha en la que se debe pagar la fianza. La sentencia ahora se convierte en definitiva y Trump tiene hasta el lunes para pagar.

"La situación actual del señor Trump es el resultado de sus propias acciones dilatorias", escribió Kaplan.

El 23 de febrero, los abogados Trump pidieron a un juez de Nueva York que suspendiera el veredicto de 83.3 millones de dólares por difamación contra el expresidente, alegando que hay una "fuerte probabilidad" de que se reduzca en la apelación del caso, si no es que se elimina por completo.

Los abogados hicieron la petición en el tribunal federal de Manhattan, donde un jurado civil concedió a finales de enero la suma a la columnista de consejos E. Jean Carroll tras un juicio de cinco días que se centró únicamente en los daños y perjuicios.

El equipo legal de Trump argumentó en febrero que la indemnización era "claramente excesiva" porque viola la Constitución y el derecho común federal.

Kaplan, sin embargo, dijo que el gasto del litigio en curso no constituye un perjuicio irreparable.

"El Sr. Trump tampoco ha demostrado en qué gastos podría incurrir si se le exigiera depositar una fianza u otra garantía, en qué condiciones (si las hubiera) podría obtener una fianza convencional, o depositar efectivo u otros activos para garantizar el pago de la sentencia, o cualquier otra circunstancia relevante para la situación", dijo el juez.

Ahora el expresidente cuenta con solo con pocos días para pagar la suma completa a la escritora o depositar una fianza por la totalidad de la sentencia. El juez dio como fecha límite el lunes.

¿Por qué Trump debe pagar $83.3 millones a E. Jean Carroll?

Un jurado ordenó en enero al expresidente pagar a la escritora la suma de 83.3 millones de dólares en diferentes pagos compensatorios y punitivos por el caso de difamación que ella entabló contra él.

Los miembros del jurado determinaron que Trump debería pagarle a Carroll 11 millones de dólares para reparación de la reputación y 7.3 millones de dólares por daño emocional y 65 millones de dólares en daños punitivos.

Todo esto debido a las declaraciones públicas que hizo Trump en 2019, siendo presidente, menospreciando a Carroll y negando sus acusaciones de violación en otro caso anterior.

En mayo de 2023, un jurado diferente concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en 1996 en el vestuario de unos grandes almacenes de lujo en Manhattan, dándole la razón a la escritora. También que él la difamó en 2022 al afirmar que ella inventó la acusación de violación para vender libros.

Carroll, de 80 años, testificó en el juicio del año pasado que tuvo un encuentro casual con Trump en una tienda Bergdorf Goodman que fue alegre hasta que Trump la arrinconó en un probador. Su afirmación de que Trump la violó fue rechazada por el jurado del año pasado, aunque estuvo de acuerdo en que fue abusada sexualmente.

Por ese caso un jurado declaró a Trump responsable de difamación y abuso y le otorgó a Carroll 5 millones de dólares. Tras la sentencia el exmandatario volvió a hacer comentarios negativos en contra de la escritora, por lo cual ella entabló una nueva demanda.

En el nuevo reclamo, los abogados de Carroll dijeron que Trump, “sin dejarse intimidar por el veredicto del jurado, persistió en difamar maliciosamente a Carroll una vez más” al día siguiente durante un town hall organizado por CNN.

“Duplicó sus declaraciones difamatorias anteriores, afirmando a una audiencia demasiado lista para animarlo que ‘nunca conocí a esta mujer’. Nunca vi a esta mujer', que no agredió sexualmente a Carroll, y que su cuenta, que acababa de ser validada por un jurado de pares de Trump un día antes, era una 'historia inventada' 'falsa' inventada por un ' whack job.' Esas declaraciones resultaron en vítores entusiastas y aplausos de la audiencia en la televisión en vivo”, escribieron los abogados.

La escritora terminó ganando su segundo caso en contra del expresidente.

Los movimientos de los abogados de Trump parecen indicar que el expresidente tiene un problema de liquidez para hacer efectivo el pago de las multas.

