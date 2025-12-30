Donald Trump Juez hace públicas las transcripciones de las audiencias a puerta cerrada del acusado de matar a Charlie Kirk El juez de Utah alegó que la transparencia era un elemento fundacional de la justicia en EEUU.

Un juez de Utah ordenó el lunes la publicación de la transcripción de una audiencia a puerta cerrada celebrada en octubre sobre si el hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk debe permanecer esposado durante el proceso judicial.

El juez estatal de distrito Tony Graf afirmó que la transparencia pública era fundamental para el sistema judicial antes de ordenar la publicación de los detalles de la audiencia a puerta cerrada del 24 de octubre.

Abogados de medios de comunicación, incluyendo The Associated Press, habían solicitado el acceso, ya que, según ellos, era la primera vez que la defensa sugería la prohibición de las cámaras en la sala del tribunal.

La fiscalía ha acusado a Tyler Robinson de homicidio agravado por el tiroteo del 10 de septiembre contra el activista conservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah en Orem. Planean solicitar la pena de muerte. Robinson aún no se ha declarado culpable o culpable.

En una transcripción de 97 páginas publicada más tarde el lunes, los abogados de Robinson argumentaron que la difusión generalizada de videos y fotos de él encadenado y con la ropa de la cárcel podría generar prejuicios en su contra entre los posibles jurados. El abogado defensor Richard Novak afirmó que la prohibición de las cámaras sería muy fácil de aplicar para el tribunal y podría ayudar a combatir los prejuicios visuales.

“No litigaremos este caso en la prensa”, declaró Novak durante la audiencia del 24 de octubre.

La transcripción contenía censuras limitadas para eliminar las discusiones sobre los protocolos de seguridad en este caso tan vigilado. Graf también ordenó la publicación de una grabación de audio de la audiencia, también con redacciones.

Robinson no estuvo presente en el tribunal el lunes y compareció a través de la transmisión de audio desde la cárcel del Condado de Utah.

Graf no se ha pronunciado sobre la sugerencia de la defensa de prohibir las cámaras, pero ha implementado otras limitaciones.



Días después de la audiencia a puerta cerrada, Graf dictaminó que Robinson podía vestir de civil en las audiencias previas al juicio, pero también debía usar dispositivos de sujeción para garantizar la seguridad del personal judicial y del propio Robinson. Las normas judiciales de Utah exigen que los acusados bajo custodia estén sujetos o supervisados en todo momento, a menos que se ordene lo contrario.

Graf también prohibió a los medios de comunicación publicar fotos, videos y transmisiones en vivo que muestren las restricciones de Robinson para proteger su presunción de inocencia antes del juicio.

El juez detuvo brevemente la transmisión en vivo de una audiencia a principios de este mes y ordenó que se moviera la cámara después de que los abogados de Robinson afirmaran que la transmisión mostraba los grilletes del acusado. Graf afirmó que cancelaría futuras transmisiones si se detectaban nuevas violaciones.

Los abogados de los medios de comunicación escribieron en documentos recientes que un tribunal abierto "salvaguarda la integridad del proceso de investigación" a la vez que fomenta la confianza pública en los procedimientos judiciales. Los casos penales en Estados Unidos han sido públicos desde hace mucho tiempo, lo que, según los abogados, demuestra que los juicios pueden llevarse a cabo de forma justa sin restringir el acceso de los periodistas.

En un fallo separado emitido el lunes, Graf denegó una solicitud de los abogados de los medios de comunicación que intentaron intervenir en el caso. El juez afirmó que los miembros de la prensa no necesitan ser partes formales en el proceso para acceder a los registros judiciales.

Aun así, Graf afirmó que las publicaciones involucradas deben ser notificadas de futuras solicitudes de audiencias a puerta cerrada o de restringir el acceso a los documentos judiciales.