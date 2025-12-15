Donald Trump Trump demanda a la BBC por $10,000 millones por la edición de su discurso antes del asalto al Capitolio en 2021 Trump se querelló contra la forma en que el medio británico editó su discurso pronunciado poco antes de que sus seguidores asaltaran el Capitolio en 2021, y que acabó provocando la renuncia del director y la jefa de noticias de la cadena.



Donald Trump presentó este lunes una demanda contra la BBC por $10,000 millones por la forma en que la cadena británica editó un discurso del presidente pronunciado poco antes de que sus seguidores asaltaran el Capitolio en 2021.

La demanda, presentada en el Distrito Sur de Florida, incluye un cargo de difamación y otro de violación de una ley de prácticas comerciales de Florida. Los abogados de Trump piden una indemnización de $5,000 millones por cada uno.

Horas antes, Trump ya había adelantado que presentaría la demanda de manera inminente. "Literalmente, me pusieron palabras en la boca. Me hicieron decir cosas que nunca dije", aseguró, acusando a la BBC de usar "IA (inteligencia artificial) o algo así" para fabricar sus palabras, sin aportar ninguna prueba.

La emisora pública británica fue duramente criticada por la emisión de un documental en 2024 en el que se incluía un discurso que Trump pronunció antes de que los manifestantes irrumpieran violentamente en el Capitolio en Washington.

Según los críticos, su edición fue engañosa al fusionar varios fragmentos de sus declaraciones y crear la impresión de que estaba incitando a los disturbios, pero omitía una parte en donde Trump decía que quería que sus seguidores se manifestaran pacíficamente.

"La BBC utilizó intencionalmente el documental Panorama para hacer parecer, de forma maliciosa, falsa y difamatoria, que el presidente Trump instó explícitamente a la violencia y a los disturbios, y que 'dijo algo que no dijo', al combinar imágenes del inicio del discurso con una cita aparte que pronunció casi 55 minutos después, omitiendo su declaración pidiendo paz, hecha menos de un minuto después de su primera declaración instando a sus seguidores a vitorear a sus senadores y congresistas en el Capitolio", se lee en la demanda presentada.

"Esta distorsión del discurso del presidente por parte de la BBC 'engañó sustancialmente a los espectadores'", agrega.

La BBC no se ha pronunciado hasta el momento sobre la demanda presentada.

El escándalo llevó a la dimisión de altos funcionarios de la BBC

El escándalo originado por este asunto fue tal que acabó provocando la renuncia el pasado mes del director y la jefa de noticias de la BBC.

El medio acabó disculpándose y admitiendo que la edición dio "la impresión errónea de que el presidente Trump había hecho un llamamiento directo a la acción violenta".

Sin embargo, la cadena rechazó la exigencia de recibir una compensación dada por Trump, quien inicialmente dijo que oscilaría entre $1,000 y $5,000 millones, al considerar que no había "base alguna para una demanda por difamación".

El presidente de la BBC, Samir Shah, aseguró el mes pasado que la cadena pública británica está decidida a defenderse frente a la amenaza del presidente estadounidense.

"Quiero ser muy claro con ustedes: nuestra posición no ha cambiado. No hay ninguna base legal para una acción por difamación y estamos decididos a impugnarla", escribió Shah en un mensaje enviado al personal de la cadena.

