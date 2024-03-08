Trump paga fianza de $91.63 millones en caso por difamación a la escritora E. Jean Carroll

Video "Es para todas las mujeres": E. Jean Carroll tras decisión de declarar culpable a Trump por abuso sexual y difamación

El expresidente republicano Donald Trump pagó este viernes una fianza de $91.63 millones tras presentar una apelación a la sentencia en su contra en el caso de difamación a la escritora E. Jean Carroll.

La notificación de la fianza y la apelación de Trump se presentó ante la corte federal de Nueva York.

En enero, un jurado federal otorgó a Carroll $83.3 millones en daños y perjuicios como resultado de las declaraciones difamatorias de Trump negando haberla violado, diciendo que ella no era su tipo y acusándola de inventar la acusación para impulsar las ventas de su libro.

El tamaño de la fianza es mayor que el de la sentencia porque la corte de distrito generalmente exige que una de las partes pague el 110% de la fianza.

Esta semana el juez del caso, Lewis A. Kaplan, había dicho al abogado de Trump en una orden escrita que no retrasaría los plazos para depositar la fianza que garantizara que la escritora pueda cobrar la indemnización si la sentencia sobrevive a las apelaciones.

En su orden, Kaplan señaló que los abogados de Trump esperaron 25 días para tratar de retrasar la fecha en la que se debe pagar la fianza. La sentencia ahora se convierte en definitiva y Trump tiene hasta el lunes para pagar.

El 23 de febrero, los abogados Trump pidieron a un juez de Nueva York que suspendiera el veredicto de 83.3 millones de dólares por difamación contra el expresidente, alegando que hay una "fuerte probabilidad" de que se reduzca en la apelación del caso, si no es que se elimina por completo.

Los abogados hicieron la petición en la corte federal de Manhattan, donde un jurado civil concedió a finales de enero la suma a la columnista de consejos E. Jean Carroll tras un juicio de cinco días que se centró únicamente en los daños y perjuicios.

El equipo legal de Trump argumentó en febrero que la indemnización era "claramente excesiva" porque viola la Constitución y el derecho común federal.

Kaplan, sin embargo, dijo que el gasto del litigio en curso no constituye un perjuicio irreparable.

"El Sr. Trump tampoco ha demostrado en qué gastos podría incurrir si se le exigiera depositar una fianza u otra garantía, en qué condiciones (si las hubiera) podría obtener una fianza convencional, o depositar efectivo u otros activos para garantizar el pago de la sentencia, o cualquier otra circunstancia relevante para la situación", dijo el juez.

Ahora el expresidente cuenta con solo con pocos días para pagar la suma completa a la escritora o depositar una fianza por la totalidad de la sentencia. El juez dio como fecha límite el lunes.

¿Por qué Trump debía pagar?

Un jurado ordenó en enero al expresidente pagar a la escritora la suma de 83.3 millones de dólares en diferentes pagos compensatorios y punitivos por el caso de difamación que ella entabló contra él.

Los miembros del jurado determinaron que Trump debería pagarle a Carroll 11 millones de dólares para reparación de la reputación y 7.3 millones de dólares por daño emocional y 65 millones de dólares en daños punitivos.

Todo esto debido a las declaraciones públicas que hizo Trump en 2019, siendo presidente, menospreciando a Carroll y negando sus acusaciones de violación en otro caso anterior.

En mayo de 2023, un jurado diferente concluyó que Trump abusó sexualmente de Carroll en 1996 en el vestuario de unos grandes almacenes de lujo en Manhattan, dándole la razón a la escritora. También que él la difamó en 2022 al afirmar que ella inventó la acusación de violación para vender libros.

Carroll, de 80 años, testificó en el juicio del año pasado que tuvo un encuentro casual con Trump en una tienda Bergdorf Goodman que fue alegre hasta que Trump la arrinconó en un probador. Su afirmación de que Trump la violó fue rechazada por el jurado del año pasado, aunque estuvo de acuerdo en que fue abusada sexualmente.

Por ese caso un jurado declaró a Trump responsable de difamación y abuso y le otorgó a Carroll 5 millones de dólares. Tras la sentencia el exmandatario volvió a hacer comentarios negativos en contra de la escritora, por lo cual ella entabló una nueva demanda.

