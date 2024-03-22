Trump se asocia con una 'empresa fantasma' para vender acciones de Truth Social en la bolsa

Video La campaña de Joe Biden crea una cuenta en Truth Social, ¿lograrán la atención de sus usuarios republicanos?

Los accionistas de Digital World Acquisition Corp., una 'empresa fantasma' que cotiza en bolsa, aprobaron un acuerdo para fusionarse con el negocio de medios de Donald Trump en una votación este viernes, lo que implica que la red social del expresidente, Truth Social, pronto comenzará a cotizar en el mercado de valores Nasdaq.

Con la eventual venta de acciones, el exmandatario podría recibir unos 3,000 millones de dólares, considerando el precio actual de las acciones de Digital World, de unos $42, y Trump controlará unos 79 millones de acciones de la empresa fusionada.

El término 'empresa fantasma', como se describe a Digital World, se utiliza para describir compañías que existen en papel o en registros oficiales, pero que no tiene operaciones comerciales sustanciales ni presencia física. Aunque no son necesariamente ilegales, muchas empresas de ese tipo aparecen con frecuencia vinculadas con operaciones en paraísos fiscales.

El acuerdo llega en un momento en que el virtual candidato presidencial republicano enfrenta su batalla legal más costosa hasta la fecha: una sentencia de 464 millones de dólares en una demanda por fraude.

Sin embargo, Trump no podría retirar inmediatamente sus ganancias, a menos que se elimine el "bloqueo" que impide a los miembros de la empresa vender acciones recién emitidas durante seis meses.

El regreso de Trump al mercado de valores

Pese a su autopromoción como "sabio hombre de negocios", Trump no ha tenido buenas experiencias en la bolsa de valores.

En 1995, Trump Hotels and Casino Resorts salió a bolsa con el símbolo DJT, el mismo símbolo con el que ahora cotizará Trump Media. En 2004, la compañía de casinos se declaró en quiebra y fue excluida de la Bolsa de Valores de Nueva York.

Trump Media perdió 49 millones de dólares en los primeros nueve meses del año pasado, cuando obtuvo sólo 3,4 millones de dólares en ingresos y tuvo que pagar 37,7 millones de dólares en gastos por intereses.

Trump Media y Digital World anunciaron por primera vez sus planes de fusión en octubre de 2021. Además de una investigación federal, el acuerdo enfrenta una serie de demandas que se presentaron mucho antes de la votación del viernes.

Truth Social se lanzó en febrero de 2022, un año después de que Trump fuera excluido de las principales plataformas sociales, incluidas Facebook y Twitter, la plataforma ahora conocida como X, tras la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.