Segundo incidente de riesgo aéreo en el Caribe: un jet privado casi choca contra un avión de la Fuerza Aérea de EEUU cerca de Venezuela Es la segunda ocasión en dos días en que casi se produce un accidente aéreo relacionado con aeronaves militares estadounidenses desplegadas en el Caribe, cerca de Venezuela.

Video “Casi tuvimos una colisión”: Piloto afirma que evitó choque con avión militar de EEUU en el Caribe

Los pilotos de un jet privado estuvieron a punto de colisionar con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela el sábado, según transmisiones de radio capatadas por LiveATC.net y citadas por CNN.

Los pilotos del avión ejecutivo Falcon 900EX, que volaba de Aruba a Miami, reportaron el incidente a los controladores de tráfico de aéreo de Curazao la tarde del sábado, apenas un día después de que un avión de JetBlue que volaba de Curazao a Nueva York tuviera que detener bruscamente su ascenso después de que un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EEUU se cruzara en su trayectoria de vuelo con el transpondedor apagado.

“Estaban realmente muy cerca”, dijo uno de los pilotos del avión privado a los controladores sobre el encuentro con la aeronave militar, ocurrido a aproximadamente 26,000 pies de altitud. “Estábamos ascendiendo directamente hacia él”, añadió el piloto. “Era grande, quizá un 777 o un (767)”.

Es la segunda ocasión en dos días en que casi se produce un accidente aéreo debido al despliegue militar de EEUU cerca de Venezuela.

Tanto el Pentágono como las autoridades de aviación de Países Bajos, responsable final de la seguridad aérea internacional en Curazao, han dicho que estaban investigando el incidente del avión de JetBlue y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) dijo a CNN que estaba al tanto de ambos incidentes y está recopilando información.

EEUU renueva alerta para aerolíneas que operan en el espacio aéreo de Venezuela

El martes, Estados Unidos renovó la alerta para las aerolíneas que operan en el espacio aéreo venezolano, el FIR Maiquetía, que ocupa más de 460,000 milas cuadradas, incluida la zona cercana al despliegue marítimo que ordenó el presidente Donald Trump desde agosto, presuntamente para combatir el narcotráfico.

La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense instó a las aeronaves a "actuar con cautela" en el cielo venezolano debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar", la misma formulación utilizada en una advertencia previa emitida el mes pasado.

La aerolínea panameña Copa anunció el martes que extendió hasta el 15 de enero la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas. Varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos desde Venezuela tras la primera adverencia de la FAA.

El despliegue militar de EEUU y las presiones a Venezuela

La nueva advertencia de la FAA llega un día después de tres ataques consecutivos contra presuntos narcotraficantes en el marco de la ofensiva estadounidense antidrogas en el Pacífico y el Caribe.

El lunes, el Pentágono dijo que había atacado otras tres embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en el Pacífico oriental, una operación que acabó con la vida de ocho personas consideradas "narcoterroristas". Estados Unidos no ha ofrecido pruebas de estos señalamientos.

Más allá de los ataques contra embarcaciones, el gobierno de Trump ha incrementado en los últimos meses la presión sobre Maduro, que según Caracas apuntan a derrocarlo y hacerse con las riquezas naturales de Venezuela.

Washington incautó la semana pasada un buque con petróleo venezolano e impuso nuevas sanciones a familiares de Maduro y aliados empresariales.

Venezuela denunció el martes el "robo" del petrolero ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por la noche, Trump anunció el bloqueo de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela.



Washington asegura que esta campaña militar sin precedentes, protagonizada por más de una docena de buques liderados por el portaaviones 'USS Gerald Ford', así como decenas de aviones caza, busca poner fin al narcotráfico en la región.

La campaña estadounidense en el Pacífico y el Caribe ha dejado al menos 26 embarcaciones destruidas y 95 muertos, según cifras del Pentágono.

Los ataques han generado inquietud dentro y fuera de Estados Unidos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, acudieron el martes al Congreso para dar explicaciones a puerta cerrada ante los legisladores, a los que informaron de "lo que está pasando y lo que va a venir", en palabras del jefe de la diplomacia estadounidense a periodistas.

"El gobierno vino a esta sesión informativa con las manos vacías (...) y si no pueden ser transparentes sobre esto, ¿cómo se puede confiar en su transparencia sobre todos los demás asuntos que agitan el Caribe?", afirmó el senador demócrata Chuck Schumer.

Con información de AFP.

