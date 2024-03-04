El Congreso presenta seis proyectos de ley para evitar el cierre parcial del gobierno

Video El acuerdo para evitar el cierre del Gobierno y la estrategia de Biden: lo mejor de Línea de Fuego del 15 al 19 de enero

Los líderes del Congreso presentaron un paquete de seis proyectos de ley que fijan los niveles de gasto para todo el año de algunas agencias federales, un paso adelante en un proceso de financiación largamente esperado y que ha sido frenado en varias ocasiones por las fuertes divisiones políticas entre los dos partidos, así como por las luchas internas de los republicanos de la Cámara de Representantes.

La publicación del borrador durante el fin de semana tenía por objeto cumplir la norma de la Cámara de dar a los legisladores al menos 72 horas para estudiar un proyecto de ley antes de votarlo. Y es una señal prometedora de que los congresistas buscan evitar un cierre parcial que se iniciaría a las 12:01 am del sábado para las agencias cubiertas por el proyecto de ley, como asuntos de veteranos, agricultura, transporte, justicia y otros.

Los líderes del Congreso esperan completar las votaciones sobre el paquete esta semana y continuar las negociaciones sobre los restantes seis proyectos de ley de gasto anual para aprobarlos antes de la fecha límite del 22 de marzo.

El precio del paquete presentado el domingo asciende a unos $460,000 millones, lo que representa menos del 30% del gasto discrecional que el Congreso pretende aprobar para este año. El paquete que aún se está negociando incluye gastos de defensa.

Una negociación exitosa para evitar un cierre de gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, destacó algunos logros clave para los conservadores en materia de política y gasto, aunque muchos de sus colegas del Partido Republicano consideran que los cambios son insuficientes. Algunos republicanos de la Cámara Baja esperaban que la perspectiva de un cierre del Congreso pudiera conseguir más concesiones de los demócratas.

En general, los proyectos de ley de gastos de este año mantendrían el gasto no relacionado con la defensa relativamente plano con respecto al año pasado, a pesar del aumento de la inflación, y unos $70,000 millones menos de lo que el presidente Joe Biden buscaba originalmente.

"Los republicanos de la Cámara de Representantes han conseguido importantes victorias políticas conservadoras, han rechazado propuestas izquierdistas y han impuesto fuertes recortes a agencias y programas críticos para la agenda del presidente Biden", declaró Johnson en un comunicado.

A principios de este año, Johnson y el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, anunciaron un acuerdo sobre los niveles máximos de gasto discrecional para este año, que asciende a más de $1,600 millones. Pero ese acuerdo no abordaba los posibles mandatos políticos incluidos en los proyectos de ley. Ahí es donde se han centrado las negociaciones en las últimas semanas.

Los demócratas también consiguieron victorias

Los demócratas evitaron la mayoría de las propuestas políticas que los republicanos querían incluir. Por ejemplo, rechazaron un intento de revocar la decisión de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de permitir la venta de la píldora abortiva mifepristona en farmacias minoristas, en lugar de solo en hospitales, clínicas y consultorios médicos.

Los demócratas también dijeron que el proyecto de ley financiaría plenamente un programa de nutrición para mujeres de bajos ingresos, bebés y niños conocido como WIC, proporcionando alrededor de $7,000 para el programa, un aumento de $1,000 millones desde el año anterior.

"A lo largo de las negociaciones, los demócratas lucharon con ahínco para evitar recortes en los programas de vivienda y nutrición, y para mantener fuera disposiciones perjudiciales que restringirían aún más el acceso a la salud de las mujeres o harían retroceder los progresos que hemos hecho en la lucha contra el cambio climático", dijo Schumer, demócrata de Nueva York, en apoyo de la legislación.

Sin embargo, los republicanos de la Cámara de Representantes lograron algunas victorias políticas. Una disposición, por ejemplo, impedirá la venta de petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo a China.

Otra disposición refuerza el derecho a portar armas de ciertos veteranos. Según la legislación vigente, la administración asuntos veteranos (VA, por sus siglas en inglés) debe enviar el nombre de un beneficiario al Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) siempre que se nombre a un fiduciario para que ayude a gestionar las prestaciones de alguien.

El paquete de gastos de este año prohíbe a la VA transmitir esa información a menos que una autoridad judicial competente dictamine que el beneficiario es un peligro para sí mismo o para otros.

Sin embargo, algunos de los miembros más conservadores del Partido Republicano de la Cámara de Representantes han criticado los proyectos de ley de gastos, y muchos votaron en contra de la prórroga a corto plazo que el Congreso aprobó la semana pasada y que evitó un cierre y permitió que continuaran las negociaciones.

"Todos prometimos que no haríamos esto cuando llegáramos aquí", dijo el representante republicano Eric Burlison, mientras se debatía la prórroga a corto plazo.

"El pueblo estadounidense lleva años exigiendo un gasto responsable y seguridad fronteriza, pero les fallamos. ¿Cuándo atenderemos los llamamientos de nuestros electores para frenar el despilfarro, asegurar las fronteras y derrotar a la burocracia que las tiene como objetivo?".

La prórroga a corto plazo de la semana pasada fue la cuarta en los últimos meses. La votación para aprobarla fue de 320-99, pero los republicanos de la Cámara de Representantes estaban divididos, con 113 a favor y 97 en contra. El Senado aprobó la prórroga por 77 votos a favor y 13 en contra.

Las votaciones sobre los proyectos de ley de gastos se producen cinco meses después del inicio del ejercicio presupuestario.

