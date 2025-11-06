Cómo han impactado las elecciones de esta semana en las perspectivas de que el Congreso ponga fin al cierre de gobierno

El propio Donald Trump calificó el cierre de gobierno como un "factor negativo importante" en la derrota electoral de los republicanos del pasado martes. Pero eso no ha llevado al presidente a dejar atrás sus reticencias a reunirse con los demócratas antes de que estos acepten primero aprobar la financiación del gobierno, a la vez que sigue presionando a los senadores republicanos para que eliminen el filibusterismo, a pesar de que no tienen los números necesarios para hacerlo.

Por su parte, muchos demócratas han hecho una lectura de su triunfo electoral del martes como un espaldarazo de los votantes a la postura de mantener el pulso en el Congreso y no ceder hasta asegurar la extensión de los subsidios de salud, aunque siguen sintiendo presión para negociar una financiación, por parte de sindicatos y otros sectores.

Para los republicanos, sin embargo, la presión parece ser aún más urgente, pues varias encuestas han revelado que los estadounidenses los culpan más a ellos que a los demócratas por el cierre del gobierno y su impacto. Y las derrotas del martes no hicieron más que refrendar esa idea.

“Las encuestas muestran que la mayoría culpa más a los republicanos que a los demócratas", declaró el senador republicano por Missouri Josh Hawley. "Y es comprensible, considerando quién tiene el poder", agregó.

Trump insiste en eliminar el filibuster en medio del cierre del gobierno más largo de la historia

Mientras el actual cierre del gobierno ya se ha convertido en el más largo de la historia, las negociaciones en el Congreso parecen estancadas y no dan muestras de avance. Millones de personas se enfrentan a la pérdida de sus empleos, de los cupones de ayuda alimentaria o al aumento de las primas del seguro médico.

Hasta ahora, el presidente, que se ha negado a reunirse con los demócratas, los culpaba a ellos del cierre y aseguraba que eran los únicos que podían resolver la actual parálisis presupuestaria. Páginas webs oficiales de agencias federales responsabilizan a los demócratas por el cierre y en general, el discurso oficial de la administración busca apuntar únicamente al Partido Demócrata para justificar el parón gubernamental.

Pero la derrota electoral del martes le ha dejado claro a Trump que esa narrativa no ha calado del todo en los votantes estadounidenses. Sin embargo, aunque ha reconocido que el cierre jugó un papel importante en los comicios, en los que los demócratas lo ganaron prácticamente todo, más que un cambio de tono y un llamado a la negociación para poner fin al cierre de una vez, el presidente sigue echando mano de un viejo reclamo: el fin del filibuster.

En un video difundido la noche del miércoles, el mandatario insistió: “La regla de los 60 votos debe ser eliminada. Esto es mucho más grande que un cierre de gobierno. Es la supervivencia de nuestro país".

El filibusterismo es una táctica parlamentaria de la minoría del Senado, por la cual se prolonga el debate hasta impedir que una ley llegue a votación final, normalmente al no alcanzar el umbral de los 60 votos para cerrarlo.

Pero el miércoles, los senadores republicanos rechazaron la petición de Trump de poner fin al obstruccionismo, una inusual negativa ante los reclamos del presidente. En un desayuno en la Casa Blanca, el mandatario les pidió que eliminaran el filibusterismo para poder aprobar de inmediato un proyecto de ley para financiar a las agencias federales hasta el 21 de noviembre y avanzar en otros puntos de su agenda.

En cambio, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha dejado claro que eliminar el recurso de obstrucción parlamentaria no es viable, ya que muchos senadores republicanos se oponen. "Sé cómo están las cuentas en el Senado sobre este tema, y no se va a aprobar", declaró a la prensa.

Los demócratas se sienten respaldados, pero hay divisiones

Por su parte, el renovado impulso de las victorias electorales del martes les ha dado más confianza a los demócratas para mantener su posición en el pulso actual de los republicanos por el cierre de gobierno, en el que exigen que se extiendan los subsidios de salud. Pero no están exentos de presiones.

Mientras desde el espectro más liberal del partido interpretan el triunfo como un respaldo a la firmeza y a echar la pelea a Trump, un grupo de senadores demócratas moderados está considerando votar para poner fin al cierre.

Según un reporte de The Washington Post, que cita a cuatro personas familiarizadas con las conversaciones, un grupo bipartidista de senadores trabaja para elaborar un acuerdo en el que el Congreso aprobaría tres proyectos de ley de asignaciones presupuestarias anuales para financiar a algunas agencias, junto con un proyecto de ley a corto plazo que reabriría el gobierno y, a cambio, los republicanos aceptarían someter a votación la extensión de los subsidios del Obamacare.

De acuerdo con el reporte, alrededor de una docena de senadores demócratas estaría de acuerdo en respaldar esa propuesta, con lo cual darían los votos para reabrir el gobierno.

Del otro lado del espectro, el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, asegura que el triunfo del martes demuestra que los votantes no quieren que los demócratas se den por vencidos.

“Lo que la gente quiere es que los demócratas se mantengan firmes y sigan luchando”, dijo a la prensa.

“Sería absurdo que el pueblo estadounidense nos respaldara en las urnas por mantenernos firmes, y que unos días después nos rindiéramos sin haber conseguido nada de lo que prometimos”, advirtió por su parte el senador Chris Murphy, de Connecticut.

Los impactos del cierre de gobierno

Mientras, el cierre de gobierno llega a su día 37 y es ya el más largo de la historia. Cuanto más tiempo pasa, más se sienten sus efectos, desde la interrupción de las ayudas alimentarias hasta miles de empleados federales bajo licencia o trabajando sin cobrar.

El miércoles, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció que iba a tener que reducir un 10% del tráfico aéreo en 40 aeropuertos de EEUU a partir del viernes por la mañana, para mantener la seguridad, dada la falta de controladores aéreos por el cierre del gobierno.

