Por qué republicanos rechazan el plan de Mike Johnson para evitar un 'cierre' del gobierno el próximo viernes

El senador demócrata de Connecticut Chris Murphy se mostró escéptico ante el plan de Johnson durante una aparición en el programa Meet the Press de NBC este domingo. "No me gusta este enfoque escalonado de la 'resolución de continuidad'. Me parece artificioso, pero estoy abierto a lo que diga la Cámara. La prioridad tiene que ser mantener abierto el gobierno (...) No me gusta lo que dice la Cámara, pero estoy dispuesto a escuchar", dijo Murphy.