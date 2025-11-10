Qué contiene y qué obstáculos enfrenta la propuesta en el Senado para poner fin al cierre del gobierno

Video Senado llega a acuerdo para avanzar con un proyecto que busca ponerle fin al cierre del gobierno

Un paquete legislativo para poner fin al cierre del gobierno parece avanzar este lunes, después de que un grupo de senadores demócratas rompió con la mayoría de su partido y votó junto a los republicanos para intentar acabar con el que ya es el mayor cierre del gobierno de la historia de EEUU.

Pero el estancamiento aún no está resuelto. La votación de 60-40 permite que el Senado debata formalmente el paquete de financiación antes de la votación final. De aprobarse en el Senado todavía debe pasar por la Cámara de Representantes para luego ser firmado por Trump.

El debate sobre qué incluye y qué deja fuera del acuerdo bipartidista generó críticas y deja a pocos senadores completamente satisfechos.

La legislación proporciona financiamiento para reabrir el gobierno, incluyendo la ayuda alimentaria SNAP y otros programas, al mismo tiempo que garantiza el pago retroactivo a los trabajadores federales suspendidos, algo que la administración Trump había dejado en un limbo.

Destaca la falta de una resolución clara sobre los subsidios de salud que están por expirar, la principal demanda de los demócratas, que se habían mantenido firmes en su exigencia mientras millones de estadounidenses enfrentan el aumento de las primas de sus seguros médicos. Ese debate se pospuso para una votación en diciembre, semanas antes de que las subvenciones expiren, por eso muchos demócratas no están de acuerdo con el paquete.

Al llegar a la Casa Blanca el domingo por la noche tras ver el partido de los Washington Commanders contra los Detroit Lions, Trump dijo: “Parece que estamos cerca de que termine el cierre”.

Cuándo podría aprobarse el paquete legislativo y qué obstáculos enfrenta

El Senado podría completar la aprobación este mismo lunes. Tarde el domingo, el proyecto superó un obstáculo procedimental 60-40, con ocho demócratas sumándose a la mayoría de los republicanos.

En una rara disidencia, el líder demócrata Chuck Schumer, de Nueva York, votó en contra porque el paquete no abordaba completamente los fondos de salud.

Los legisladores tienen un máximo de 30 horas adicionales para llevar a cabo el debate antes de votar la moción, que solo necesitará 50 votos para aprobarse.

El proyecto pasaría luego a la Cámara de Representantes, donde los legisladores han estado fuera desde septiembre, pero se les dijo que se prepararan para regresar a Washington DC esta semana. Después, iría al escritorio de Trump para su firma.

Pero persisten obstáculos políticos y procedimientales. Se espera que los senadores intenten saltarse una serie de pasos que podrían alargar la votación toda la semana si quienes se oponen presentan prolongadas objeciones.

Un republicano, el senador Rand Paul, de Kentucky, votó en contra de avanzar con el paquete el domingo y se dice que tiene preocupaciones sobre una disposición de la industria del cáñamo. Tres senadores republicanos ultraconservadores retrasaron la votación más de dos horas mientras exigían que se consideraran sus propuestas. No está claro si alguno planea más protestas.

Los demócratas, que han luchado durante el último mes por preservar las subvenciones de salud, también podrían retrasar la aprobación final, y sus próximos pasos son inciertos.

El paquete enfrentará un nuevo escrutinio cuando llegue a la Cámara Baja, donde el presidente Mike Johnson, de Louisiana, tiene una mayoría republicana estrecha y probablemente necesitará casi todos los votos de su partido para aprobarlo frente a las objeciones de los demócratas, que buscan proteger los fondos de salud.



El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, de Nueva York, dijo que el partido luchará contra el proyecto, obligando a los republicanos a aprobarlo en gran medida por sí solos.

“No apoyaremos la legislación de gasto promovida por los republicanos del Senado que no extienda los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible”, declaró Jeffries. “Donald Trump y el Partido Republicano son responsables del desastre tóxico que han creado".

Qué incluye el paquete de financiación

La legislación incluiría fondos para mantener gran parte del gobierno federal operativo durante los próximos meses, hasta el 30 de enero, mediante una medida provisional. Se financian principalmente las operaciones gubernamentales a sus niveles actuales.

Además, el paquete incluye varios proyectos de ley para financiar completamente otras operaciones gubernamentales, incluidos programas agrícolas y construcción militar, así como asuntos de veteranos para todo el año fiscal, hasta septiembre de 2026.

También garantiza que los estados reciban reembolsos por el dinero gastado para mantener activo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el programa Mujeres, Infantes y Niños (WIC) durante el cierre.

La legislación busca revertir también algunos de los efectos del cierre de la administración Trump sobre la fuerza laboral federal. Reinstaura a los trabajadores federales que habían recibido avisos de reducción de personal o despido y protege contra tales acciones futuras. También proporcionaría pago retroactivo para los empleados que estuvieron suspendidos o trabajando sin sueldo durante el cierre, algo que tradicionalmente se otorga pero que la administración Trump había amenazado con no garantizar.

Qué pasará con la exigencia demócrata de extender los subsidios de salud

Los demócratas no han logrado su principal demanda durante el cierre, que es la extensión de las subvenciones de salud que muchos de los 24 millones de personas que compran seguro a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible utilizan para ayudar a cubrir costos.

En cambio, el paquete en cuestión garantiza una votación sobre el tema en diciembre, lo que no fue suficiente para la mayoría de los demócratas, quienes rechazaron el acuerdo y votaron en contra.

En su opinión disidente, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lamentó que la extensión de las ayudas de salud sea objeto de una votación y no de una adopción directa.

"Los republicanos han pasado los últimos 10 meses desmantelando el sistema de salud, aumentando los costos y haciendo cada día más difícil para las familias estadounidenses", dijo en la Cámara Alta.

“El pueblo estadounidense quiere que defendamos la salud”, declaró por su parte la senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachussetts.

Otras figuras demócratas, más allá del Senado, también criticaron el acuerdo, entre ellas la representante Alexandria Ocasio-Cortez: "La gente quiere que mantengamos nuestra posición por una razón. Esto no se trata de apelar a una base. Se trata de las vidas de las personas", escribió en X.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, también criticó la medida con una sola palabra en X: "Patético".

Fuentes familiarizadas con el tema, citadas por CNN, aseguran que los demócratas que apoyaron el acuerdo lo hicieron forzados por la creciente oposición de Trump en los últimos días a extender las subvenciones del Obamacare y porque creen que una futura votación sobre el tema permitirá evidenciar las diferencias entre los dos partidos y poner la presión del electorado sobre los republicanos.

Según el reporte de la cadena, tampoco descartan otro enfrentamiento por el cierre en enero, cuando se venzan los fondos otra vez, aunque programas críticos como los cupones de alimentos ya estarán asegurados para evitar una crisis como la actual, que está afectando a millones de estadounidenses.

Con información de AP, AFP y otros.